Там пролунали вибухи. Про це повідомляє 24 Канал.

Що відомо про атаку на Київ?

Насамперед зауважимо, що о 17:05 у столиці оголосили повітряну тривогу через загрозу обстрілу БпЛА.

Повітряні сили попереджали про рух дронів у напрямку Київщини. Згодом реактивний безпілотник зафіксували над столицею.

Дрон літав над лівим берегом. Близько 17:25 було чутно звуки вибухів. Уже за кілька хвилин дали відбій повітряної тривоги.

При цьому, атака триває. Станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки обстрілу немає.

Вочевидь, це стане відомо згодом. У такому разі ми неодмінно оновимо матеріал.

Які ще регіони були під ударом?