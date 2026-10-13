Про це пише Суспільне.

Що відомо про атаку на Луцьк

Повітряну тривогу у Луцькому районів оголосили о 8:35.

Повітряні сили попереджали про реактивний БпЛА з Рівненщини, який рухався на Луцьк.

Гучно було о 8:38.

У Луцьку працює ППО,

– повідомив секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський.

За його словами, БпЛА рухався зі швидкістю 450 кілометрів за годину.

Відбій повітряної тривоги пролунав уже за кілька хвилин.

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