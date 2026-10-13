Об этом сообщает Суспильне.

Что известно о атаке на Луцк

Воздушная тревога в Луцком районе была объявлена в 8:35.

Воздушные силы предупредили о реактивном БПЛА из Ровенской области, который направлялся на Луцк.

Взрыв прозвучал в 8:38.

В Луцке работает ПВО,

– сообщил секретарь Луцкого городского совета Андрей Разумовский.

По его словам, БПЛА двигался со скоростью 450 километров в час.

Отбой воздушной тревоги прозвучал уже через несколько минут.

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Напомним, что российские войска провели атаку на Хмельницкую область. Поврежденопомещение медицинского учреждения, а четверо пациентов получили травмы.

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