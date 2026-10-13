О подробностях сообщила Львовская областная государственная администрация.

Каковы последствия атаки на Львовскую область

По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый российский беспилотник упал на жилой дом в селе Муроване Львовского района.

Там загорелись два дома. Кроме того, повреждены три автомобиля.

Информации о пострадавших пока не поступало. На месте работают все службы,

– рассказал начальник ОГА Козицкий.

Обратите внимание! Атака БПЛА продолжается почти непрерывно. О передвижении российских дронов в направлении городов Украины оперативно читайте в нашей хронологии .

Напомним, что утром взрывы раздавались и в Киеве. Столицу атаковали реактивные БПЛА.

А вечером 12 октября под атакой оказалась Ровенская область. В Ровно в результате обстрела было повреждено нежилое помещение, а в Сарнах – общежития и жилые дома, было несколько попаданий по неработающим предприятиям.