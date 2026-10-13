Про деталі розповіла Львівська ОВА.
Які наслідки атаки на Львівщину
За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.
Там загорілися два будинки. Окрім того, пошкоджені три автомобілі.
Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби,
– розповів начальник ОВА Козицький.
Зверніть увагу! Атака БпЛА триває майже безперервно. Про рух російських дронів на міста України оперативно читайте в нашій хронології.
Нагадаємо, що вранці вибухи лунали й у Києві. Столицю атакували реактивні БпЛА.
А увечері 12 жовтня під атакою була Рівненщина. У Рівному внаслідок обстрілу було пошкоджене нежитлове приміщення, а у Сарнах – гуртожитки й житлові будинки, було кілька прильотів по непрацюючих підприємствах.