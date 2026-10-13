Про деталі розповіла Львівська ОВА.

Які наслідки атаки на Львівщину

За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги збитий російський безпілотник впав на житловий будинок у селі Муроване Львівського району.

Там загорілися два будинки. Окрім того, пошкоджені три автомобілі.

Інформації про постраждалих наразі не надходило. На місці працюють всі служби,

– розповів начальник ОВА Козицький.

Зверніть увагу! Атака БпЛА триває майже безперервно. Про рух російських дронів на міста України оперативно читайте в нашій хронології.

Нагадаємо, що вранці вибухи лунали й у Києві. Столицю атакували реактивні БпЛА.

А увечері 12 жовтня під атакою була Рівненщина. У Рівному внаслідок обстрілу було пошкоджене нежитлове приміщення, а у Сарнах – гуртожитки й житлові будинки, було кілька прильотів по непрацюючих підприємствах.