Там прогроміли вибухи. Про це повідомляє Суспільне.

Що відомо про атаку на Рівненську область?

Насамперед зауважимо, що о 20:34 тривогу оголосили для Рівненського району. Згодом вона поширилася також на Дубенський, Сарненський, Вараський райони.

Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних дронів. Один з них рухався на Сарни. Саме там близько 21:21 було чутно звук вибуху.

Зазначимо, що пізніше місцева влада поінформувала про атаку на обласний центр. Так, у Рівному внаслідок обстрілу пошкоджене нежитлове приміщення.

Попередньо, люди не постраждали. Водночас начальник ОВА Олександр Коваль закликав жителів навколишніх будинків переміститися на безпечну відстань, щонайменше на 100 метрів.

Зверніть увагу! Атака БпЛА триває майже безперервно. Про рух російських дронів на міста України оперативно читайте в нашій хронології.

Які ще міста опинилися під ударом?

Росіяни атакували Дарницький район Києва. Там сталося влучання по багатоповерхівці, унаслідок чого на місці сталося займання. Постраждали щонайменше 11 людей.