Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Що відомо про атаку?

Перший вибух у Харкові пролунав увечері 12 жовтня. Влучання сталося в Холодногірському районі.

Згодом у місті пролунав другий вибух. За попередніми даними мера, в обох випадках російські війська застосували "Бандеролі". Пізніше харків'яни почули третій вибух. Терехов повідомив про ще одне влучання в Холодногірському районі.

На місці одного з прильотів зафіксовано влучання у приватний будинок, пошкоджені сусідні будівлі. Внаслідок цього виникла пожежа, пошкоджено понад шість приватних будинків.

Згодом міський голова повідомив, що внаслідок ударів російськими "Бандеролями" по Холодногірському району є поранені – 79-річна та 66-річна жінки зазнали гострої реакції на стрес внаслідок ворожої атаки. Медики надали всю необхідну допомогу.

Наразі їх кількість і стан уточнюються. Інформацію про інші наслідки російської атаки також з'ясовують.

У проміжку з 22:06 до 22:08 пролунали ще два вибухи. О 22:14 було чути ще один.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, увечері 12 жовтня на Рівненщині пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Повітряну тривогу спочатку оголосили для Рівненського району о 20:34, а згодом вона поширилася на Дубенський, Сарненський і Вараський райони. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу реактивних безпілотників. Один із дронів рухався в напрямку Сарн. Близько 21:21 у місті було чутно вибух.

Станом на момент публікації офіційної інформації про наслідки атаки не було. Дані про можливі руйнування та постраждалих уточнюються. У разі появи нової інформації матеріал буде оновлено.