Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Что известно об атаке?

Первый взрыв в Харькове прогремел вечером 12 октября. Попадание произошло в Холодногорском районе.

Впоследствии в городе прогремел второй взрыв. По предварительным данным мэра, в обоих случаях российские войска применили "Бандероли". Позже харьковчане услышали третий взрыв. Терехов сообщил о еще одном попадании в Холодногорском районе.

На месте одного из попаданий зафиксировано попадание в частный дом, повреждены соседние здания. В результате этого возник пожар, повреждено более шести частных домов.

Впоследствии мэр сообщил, что в результате ударов российскими "Бандеролями" по Холодногорскому району есть раненые – 79-летняя и 66-летняя женщины перенесли острую стрессовую реакцию вследствие вражеской атаки. Медики оказали всю необходимую помощь.

В настоящее время их количество и состояние уточняются. Информацию о других последствиях российской атаки также выясняют.

В промежутке с 22:06 до 22:08 прогремели еще два взрыва. В 22:14 был слышен еще один.

По предварительной информации, эти удары также пришлись на Холодногорский район. Последний из них попал в жилой дом – под завалами могут находиться люди. По предварительным данным, там зафиксированы очень серьезные разрушения – разрушен целый подъезд.

Также известно, что на месте вспыхнул пожар. Подразделения ГСЧС и бригады скорой медицинской помощи работают на месте удара.

По состоянию на 10:38 число пострадавших возросло до 5 человек.

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Напомним, вечером 12 октября в Ровенской области раздались взрывы во время воздушной тревоги.

Воздушную тревогу сначала объявили для Ровенского района в 20:34, а впоследствии она распространилась на Дубенский, Сарненский и Варашский районы. Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе реактивных беспилотников. Один из дронов двигался в направлении Сарн. Около 21:21 в городе раздался взрыв.

На момент публикации официальной информации о последствиях атаки не поступало. Данные о возможных разрушениях и пострадавших уточняются. В случае появления новой информации материал будет обновлен.