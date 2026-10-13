Раніше вдень для столиці була й загроза балістики. 24 Канал пише, що ми знаємо на цей момент.

Що відомо про обстріл Києва вночі 13 жовтня?

"Жовту" повітряну тривогу у Києві оголосили вночі 13 жовтня о 04:30 (це вдруге за кілька годин). Столиці України почали вкотре загрожувати ударні реактивні БпЛА російської армії.

Про наближення ворожих цілей інформували Повітряні сили у соціальних мережах. Кілька разів у місті чули вибухи, а також звуки роботи сил Протиповітряної оборони.

Київська міська військова адміністрація та представники мерії на момент публікації ще не надавали докладних даних про можливі наслідки обстрілу. Атака триває.

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Додамо, що у цей самий час загроза повітряних ударів була і для інших регіонів. Пізно ввечері вибухи гриміли у Рівненській області, а вночі – у Миколаєві.