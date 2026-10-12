Призываем вас реагировать на сигналы об угрозах и находиться в укрытиях. 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ и мониторинговые сообщества сообщает о передвижении российских целей.
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Где сейчас объявлена тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области. Реактивные БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области. Реактивный БПЛА пролетел мимо Городка в Хмельницкой области в северо-западном направлении. Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область (Новая Ушица). Реактивный БПЛА, направляющийся на Николаев. Винницкая область: реактивные БПЛА направляются в сторону Липовец и Березовки. Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова. Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича. Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Монастырища.
Реактивный БПЛА на севере Черниговской области вдоль границы с Беларусью в направлении Киевской области.
Реактивные БПЛА с севера Черниговской области на север Киевской области.
Реактивный БПЛА пролетел мимо Городка в Хмельницкой области в северо-западном направлении.
Реактивный БПЛА из Винницкой области, направляющийся в Хмельницкую область (Новая Ушица).
Реактивный БПЛА, направляющийся на Николаев.
Винницкая область: реактивные БПЛА направляются в сторону Липовец и Березовки.
Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Жашкова.
Новые реактивные БПЛА на севере Черниговской области, направляющиеся в сторону Славутича.
Черкасская область: реактивный БПЛА направляется в сторону Монастырища.