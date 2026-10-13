Об этом сообщил председатель Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин.

Что известно о последствиях атаки на Хмельницкую область?

В ходе одной из вражеских атак пострадала гражданская инфраструктура региона. Взрывная волна и осколки повредили окна и входную группу медицинского учреждения. Также были повреждены автомобили, припаркованные рядом со зданием.

В момент обстрела в помещении находились люди. Четверо пациентов, находившихся на лечении, получили незначительные травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь.

Работали силы ПВО, есть сбитые дроны. Подробности позже,

– написал Тюрин в своем телеграм-канале.

Информация о погибших в результате ночных атак не поступала.

Напомним, ранее мы писали, что вражеские беспилотники уже наносили удары по медицинским учреждениям в других областях.

В частности, 10 октября Россия нанесла удар с помощью дрона по медицинскому учреждению в Харькове. Известно, что под удар попало учреждение в Холодногорском районе города. В результате атаки пострадали 3 человека. К счастью, обошлось без погибших.

Также в начале октября под ударом оказалась городская больница в Кривом Роге. В результате удара пострадали как минимум пять человек, среди них – сотрудница больницы и женщина, которая выгуливала собаку неподалеку от места попадания. Две пострадавшие в возрасте 28 и 40 лет находятся в тяжелом состоянии.