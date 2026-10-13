Про це повідомляє очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Що відомо про вибухи у Львові?

У Львові прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Росія атакує місто реактивними дронами.

Працює ППО. Нічого не знімаємо і ніде не викладаємо!

– наголосив Козицький.

Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги. Якщо поруч немає спеціально обладнаного укриття, дотримуйтеся правила двох стін і тримайтеся подалі від вікон.

Інформація про наслідки атаки та можливих постраждалих наразі уточнюється.

Нагадаємо, російські військові 13 жовтня атакували Рівне реактивним безпілотником, влучивши в навчальний заклад у центрі міста. Близько 10:23 Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожого БпЛА в напрямку Рівного з півночі, а за кілька хвилин у місті пролунав вибух.

Станом на 13:00 було відомо про 20 поранених, одна людина перебуває у важкому стані. Внаслідок удару в навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частину фасаду. Пожежу на місці атаки вже ліквідували, однак рятувальники продовжують розбирати конструкції та проливати їх.

Психологи ДСНС надають допомогу постраждалим і всім, хто її потребує.