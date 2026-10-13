Об этом сообщает глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий.

Что известно о взрывах во Львове?

Во Львове прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Россия проводит атаку города реактивными дронами.

Работает ПВО. Ничего не снимаем и никуда не выкладываем!

– подчеркнул Козицкий.

Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги. Если поблизости нет специально оборудованного укрытия, соблюдайте правило двух стен и держитесь подальше от окон.

Информация о последствиях атаки и возможных пострадавших в настоящее время уточняется.

Напомним, 13 октября российские военные провели атаку на Ровно с помощью реактивного беспилотника, поразив учебное заведение в центре города. Около 10:23 Воздушные силы ВСУ предупредили о движении вражеского БПЛА в направлении Ровно с севера, а через несколько минут в городе раздался взрыв.

По состоянию на 13:00 было известно о 20 раненых, один человек находится в тяжелом состоянии. В результате удара в учебном корпусе поврежден второй этаж и часть фасада. Пожар на месте атаки уже ликвидирован, однако спасатели продолжают разбирать конструкции и поливать их водой.

Психологи ГСЧС оказывают помощь пострадавшим и всем, кто в ней нуждается.