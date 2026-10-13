Про це повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

Що відомо про атаку на місто?

Повітряні сили ЗСУ близько 10:23 попередили про рух реактивного БпЛА в напрямку Рівного з півночі. Вже за декілька хвилин місцеві жителі повідомили, що в місті було чути звук вибуху.

Маємо приліт БпЛА у центр міста по корпусу навчального закладу. Усі служби вже працюють на місці. Є багато ушкоджень. Також є поранені,

– повідомив очільник Рівненської ОДА Олександр Коваль.

Водночас повітряна тривога в області досі триває. Жителів регіону закликають залишатися в укриттях до відбою.

Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, ракетну загрозу чи від ударних БпЛА, а також про наслідки російських атак ви можете прочитати в телеграмі 24 Каналу.

Нагадаємо, у Луцьку вранці 13 жовтня пролунали вибухи під час атаки російських безпілотників. Повітряну тривогу в Луцькому районі оголосили о 8:35. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух реактивного БпЛА з Рівненщини в напрямку Луцька.

Гучні звуки в місті було чути близько 8:38. Секретар Луцької міської ради Андрій Разумовський повідомив, що в місті працювала протиповітряна оборона.

За його словами, безпілотник рухався зі швидкістю близько 450 кілометрів на годину. Відбій повітряної тривоги пролунав за кілька хвилин.