С авиацией и 15 тысячами военных: как Трамп собрался освобождать суда в Ормузском проливе

Дональд Трамп объявил об операции "Проект свобода" для освобождения судов в Ормузском проливе, заявив о возможном применении силы. Он обещал ее провести утром 4 мая.

США привлекут для этой операции авиацию и 15 тысяч военных. Об этом сообщили Силы Центрального командования США (CENTCOM).

Смотрите также "В понедельник утром": Трамп объявил о новой операции по "освобождению судов" в Ормузском проливе

Какие силы привлекут для "Проекта свобода"?

В CENTCOM подтвердили, что начнут поддержку новой операции Трампа 4 мая, чтобы восстановить движение коммерческого судоходства через Ормузский пролив.

Обратите внимание! Четверть мировой торговли нефтью в море и значительные объемы топлива и удобрений транспортируются через этот пролив.



Инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса в интервью 24 Каналу спрогнозировал, что если до июля Ормуз не разблокируют, то это негативно повлияет на урожаи. В частности, в мире, в том числе и в Украине, может возникнуть нехватка удобрений, которые транспортировались этим морским маршрутом. В качестве примера, он привел препараты для борьбы с колорадскими жуками. Если будет низкий уровень урожая, то стоимость продукции будет расти.

Наша поддержка этой оборонной миссии важна для региональной безопасности и мировой экономики, поскольку мы также поддерживаем морскую блокаду,

– сказал адмирал Брэд Купер, командующий CENTCOM.

Известно, что в пролив направят эсминцы с управляемыми ракетами, более 100 самолетов наземного и морского базирования, многопрофильные беспилотные платформы и 15 000 военнослужащих.

Важно! Из-за блокировки Ормузского пролива мир столкнулся с проблемами. Экономист Сергей Фурса отметил 24 Каналу, что Иран хочет дожать США, но Трамп на капитуляцию не пойдет. Поэтому ситуация только заходит в тупик.

Что говорил Трамп об этой операции?

Трамп заявил, что "освобождать суда" в Ормузском проливе, возможно, это придется делать силой. Он назвал эту операцию гуманитарным жестом для других стран от имени сторон конфликта.

С просьбой возобновить движение судам к Трампу якобы обратились другие страны.

Американский президент отметил, что они не имеют абсолютно никакого отношения и являются лишь нейтральными и невинными наблюдателями.

Как отреагировал Иран?

Тегеран резко отреагировал на заявление Трампа.

Председатель комиссии по национальной безопасности в парламенте Ирана Эбрагим Азизи в X заявил, что страна будет рассматривать любую попытку США вмешаться в ситуацию в Ормузском проливе как нарушение соглашения о прекращении огня.

Ормузский пролив и Персидский залив не будут управляться бредовыми постами Трампа! Никто не поверит сценариям игры обвинений,

– написал он.

Что происходит на Ближнем Востоке сейчас?

Иран передал США новое мирное предложение из 14 пунктов. Документ предусматривает быстрое урегулирование конфликта за 30 дней. Тегеран хочет гарантий безопасности, что атак больше не будет, войска США выведут из региона вблизи Ирана, будет снята морская блокада, отменены санкции и тому подобное. Но Дональд Трамп не согласился с этими условиями и назвал их неприемлемыми.

У разговоре с 24 Каналом Глеб Остапенко, политический консультант, эксперт по внешней политике, отметил, что война на Ближнем Востоке еще не завершается, Трамп не собирается отступать. Об этом свидетельствует, в частности, то, что американский президент согласовал продажу военной техники на сумму более 8,6 миллиарда долларов союзникам на Ближнем Востоке.

Поэтому миру снова надо готовиться к ухудшению ситуации. Финансовый директор одной из крупнейших энергетических корпораций мира ConocoPhillips Энди О'Брайен отметил, что в июне – июле многие страны могут ощутить существенный дефицит нефти.

Между тем Ближний Восток учится жить в новых условиях. Например, для ОАЭ война и блокирование Ормузского пролива ударили по туризму и ресторанному бизнесу. В частности, элитные рестораны Дубая радикально вынуждены менять меню и использовать местные ингредиенты, вместо импортных.