США не будут продлевать разрешение на продажу российской нефти, – Бессент

В США сделали заявление о российской нефти. А китайским банкам даже угрожают вторичными санкциями.

Министр финансов США Скотт Бессент пообещал усилить нефтяные санкции 15 апреля. Об этом он заявил во время традиционного брифинга Белого дома.

Что говорят в США о российской нефти?

Америка хочет отнестись более строго к российской нефти, а также к иранской.

Мы не будем возобновлять генеральную лицензию на российскую и иранскую нефть,

– сказал чиновник.

Бессент объяснил свое заявление: это была нефть, которая находилась в море до 11 марта, поэтому "все это уже было использовано".

Контекст. Бессент озвучил то, о чем министр энергетики США Крис Райт сказал накануне. Чиновник сказал, что Америка вряд ли продлит разрешение на покупку российской нефти. 11 апреля закончилось действие разрешения на продажу российской сырой нефти, которая застряла на танкерах в море. 19 апреля заканчивается отказ от обязательств, что позволяет продажу иранской нефти и нефтехимической продукции, которая перевозится морем.

Китаю тоже грозят ограничения. США надеются, что Китай прекратит покупать иранскую нефть. Но если другие страны покупают иранскую нефть или если иранские деньги лежат в их банках, США готовы применить вторичные санкции.

"Два китайских банка получили письма от Министерства финансов США. Мы сказали им: если мы сможем доказать, что через ваши счета проходят иранские деньги, то мы готовы ввести вторичные санкции", – сообщил Бессент.

Интересно! 15 апреля Дональд Трамп написал, что "навсегда открывает Ормузский пролив" для Китая и для всего мира. Пекин взамен якобы пообещал не поставлять оружие Ирану. Китай является крупнейшим торговым партнером Ирана и покупает нефть у Тегерана.

