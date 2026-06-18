США откупились от Ирана за 300 миллиардов: остановил ли Трамп войну и как соглашение повлияет на Украину

США и Иран заключили временное мирное соглашение, прекратили боевые действия и объявили о возобновлении судоходства в Ормузском проливе.

Новости о "писдиле" (по-английски peace deal, то есть мирное соглашение, но в устах Трампа эти слова зажили собственной жизнью и стали устойчивым мемом) существенно снизили цены на нефть, что само по себе уже стало очень хорошей новостью (и это то, что должно радовать украинцев и ЕС).

Это соглашение было объявлено Трампом очередной своей победой, однако оставляет немало вопросов. Например, что это за 300 миллиардов, как поступит Израиль, что будут делать США и Иран дальше, если договориться за 60 дней не удастся? Является ли мирное соглашение Трампа с Ираном черновиком потенциальной заморозки войны в Украине?

Ответы на них ищет 24 Канал вместе с экспертом по международным отношениям, основателем аналитического сообщества Resurgram Дмитрием Корниенко.

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Победа за победой

Мы живем в эпоху постоянных побед и неслыханных писдилов, а их замечательный автор – президент США Дональд Трамп – не устает о них рассказывать. С начала военной операции против Ирана 28 февраля 2026 года он не менее 60 раз говорил о победе или фактическом разгроме Ирана. Из них примерно 30 были прямыми заявлениями о победе, а остальные – синонимичными или контекстуально равнозначными утверждениями.

К этому следует добавить, что в прошлом году Трамп уже победил Иран. Та война, известная как 12-дневная, длилась с 13 по 24 июня 2025 года и завершилась заявлениями Трампа о том, что ядерная программа государства-террориста уничтожена. Но почему-то об этой победе Трамп уже не упоминает.

Чуть позже он изменил риторику и к победе начал добавлять ещё и соглашение с Ираном. Журналисты CNN подсчитали, что по состоянию на 9 июня 2026 года Трамп 37 раз говорил о том, что соглашение с Ираном близко или что его хотят заключить. Впрочем, ни одного соглашения заключено не было.

После этого такие заявления вновь звучали. Но 11 июня "побежденные" сбили американский вертолёт, а на следующий день Трамп объявил о предстоящей атаке на иранский остров Харк (центр иранской нефтепереработки и логистики, – 24 Канал), которую сам же через несколько часов отменил.

Наконец, в ночь на 13 июня Трамп объявил о том, что все договоренности согласованы, а официально соглашение будет заключено в пятницу, 19 июня. Подписание ожидалось в Швейцарии.

Но ждать конца недели почему-то не стали и сделали это вечером 17-го. Правда, в электронном формате. При этом Трамп говорил об этом же ещё 15 июня, но фактически это произошло лишь через 2 дня.

Наконец, 17 июня Трамп еще раз публично объявил о физическом подписании копии 14-пунктового Меморандума о взаимопонимании с Ираном. Соглашение он якобы подписал во время ужина в Версале (в настоящее время он находится во Франции на саммите G7). CNN пишет, что после этого Ирану прислали фото, а затем Иран подписал свой экземпляр. Это сделал президент страны Масуд Пезешкиан в Тегеране.

По мнению Дмитрия Корниенко, сам факт объявления о соглашении и подписанный Меморандум, если отбросить все "спецэффекты", является безусловным позитивом. Это не отменяет того факта, что Америка и её лидер потеряли лицо, как бы ни пытались доказать обратное. Но умение остановиться и сделать знаменитое трамповское TACO – это попытка минимизировать потери. И попытка удалась. И это то, что отличает Трампа от Путина.

Дмитрий Корниенко Эксперт-международник, основатель аналитического сообщества Resurgram Если рассматривать сам подход как намерение выйти из войны, которая требовала от себя либо повышения ставок (очень рискованных), то есть проведения наземной операции, то это соглашение является правильным шагом с возможностью все-таки выйти. Само соглашение по сути является выгодным для США, но с точки зрения намерения и цели подписания оно как раз делает то, чего не сделал Путин. Ему ещё в 2022 году нужно было не выдвигать максимальных требований, а выходить из войны, которая уже не отвечала его стратегическим целям. И в этом Трамп оказался умнее Путина.

Что это за 300 миллиардов?

Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном состоит из 14 страниц. Главное, что нужно о нём понимать, – это не окончательное соглашение, а временное решение, чтобы разблокировать Ормузский пролив, который не был проблемой до начала войны. На поиск решения спорных вопросов стороны отвели себе 60 дней, за которые должны согласовать все спорные позиции.

В обмен на согласие Ирана не блокировать Ормуз США согласились на постепенное снятие санкций, а главное – на создание под эгидой Америки и ее арабских союзников специального фонда реконструкции Ирана на сумму 300 миллиардов долларов.

Что ж, насчёт размораживания – на это ответить легко. Мы забрали у них немало денег, и у нас – это их деньги, которые мы у них забрали. Если это не наши деньги, то это их деньги, и мы их заморозили в определённый момент времени. Думаю, нам придется их вернуть, понимаете? Если мы их не вернем, никто больше никогда не будет инвестировать в доллар,

– Дональд Трамп объясняет, почему побежденный им лично около 60 раз террористический режим должен получить миллиарды.

Значительная часть этих средств – деньги самого Ирана (минимум 24 миллиарда), заблокированные многочисленными санкциями (до того, как Россия напала на Украину, именно Иран был рекордсменом по числу наложенных ограничений).

Впрочем, это можно назвать и репарациями, на которых настаивал Иран. И именно так этот момент представят внутри Ирана. Уже сейчас он так воспринимается в мире. Но в основном это "виртуальные деньги".

Этот момент подробно объясняет господин Корниенко в беседе с 24 Каналом.

Дмитрий Корниенко Эксперт-международник, основатель аналитического сообщества Resurgram Помните ресурсное соглашение Украины и много-много обещанных миллиардов от аналогичных соглашений? А еще есть много-много обещанных миллиардов в рамках Фонда мира Трампа для сектора Газа, который сейчас равен нулю? Так там уже сообщают, что ни одна страна не внесла обещанные деньги. То же самое и здесь. Эти 300 миллиардов – это политическое обязательство США инвестировать в восстановление Ирана. И больше ничего. Если мы говорим о 24 миллиардах, то это реальные средства, заблокированные на банковских счетах, преимущественно Катара и Южной Кореи. Когда мы говорим о 300 миллиардах, то это, скажем так, обещание жениться, но обещание не всегда означает его выполнение.

Также эксперт подчеркивает другой важный пункт соглашения. О том, что не только США будут снимать санкции с Ирана, но и ООН. А это решается через Совет Безопасности, в котором заседают Франция и Великобритания, с которыми Трамп на этой неделе так прекрасно нашел общий язык на саммите G7 в Эвиане и даже снова начал "хорошо думать" об Украине. Корниенко связывает эти изменения в риторике Трампа именно с необходимостью договариваться о мире с Ираном. И это один плюс для Украины.

Дмитрий Корниенко Эксперт-международник, основатель аналитического сообщества Resurgram Трамп начал прислушиваться к европейцам, потому что в самом соглашении прописаны не только европейские санкции, но и санкции ООН. Нужно, чтобы Франция или Великобритания не наложили вето в Совбезе ООН. Это во-первых. И второй момент: в рамках санкций ООН европейцы тоже заблокировали активы Ирана. Там сумма намного меньше (чем 24 миллиарда, – 24 Канал), но это активы преимущественно физических лиц из числа иранских власть имущих. И я думаю, что речь тоже идет об этих средствах, которые Европа должна разблокировать. Это связано с определенным потеплением в позиции Трампа на саммите G7 и тем, что американцы впервые за долгое время подписали совместное коммюнике, осуждающее Россию.

Это уже мир или нет?

Соглашение предусматривает полное прекращение боевых действий, в частности, в Ливане, где, вообще-то, Израиль продолжает военную операцию против Хезболлы, но не очень различает, кто там есть кто, поэтому бьет по всем.

В Версале Трамп заявил, что США направили Израилю копию соглашения.

Также документ предусматривает постепенное снятие санкций с Ирана, а тот должен подумать об ограничении своей ядерной программы. При этом Трамп как-то незаметно отказался от своих максимальных целей и вечером 17 июня упорно обосновывал перед журналистами необходимость того, чтобы Иран сохранил свои баллистические ракеты.

У них должны быть какие-то ракеты, потому что они есть у других. У них тоже должны быть такие возможности. Кто-то сказал: "Не следует позволять им иметь хотя бы одну ракету". У меня есть такие люди – и некоторые из них мне нравятся, но я не думаю, что они очень умны. "Сэр, нельзя позволять им иметь какие-либо ракеты". Я ответил: "Ну и что мне делать? Разрешить Саудовской Аравии иметь ракеты, а им – нет? "Да, сэр", – ответили мне. Но так не получится. Понимаете, так это не работает. Так это не работает",

– Трамп о баллистических ракетах Ирана.

С баллистикой получилось интересно. В своём объяснении Трамп дошёл до того, что Иран должен её иметь, потому что у других она есть. Но это же объяснение использует и сам Иран. Правда, не в отношении баллистики, а когда речь идёт о ядерной программе. Ведь ядерное оружие есть у США, которые атакуют Иран. И у Израиля (хотя и неофициально), который делает то же самое. И не очень хочет останавливаться, не боясь вызвать гнев Трампа.

Но пока президент США до такой логической цепочки не дошёл, поэтому продолжает верить, что всё будет хорошо. А если не будет – пообещал снова бомбить Иран.

Когда я говорю "навсегда", это должно быть навсегда. Но если это не навсегда, мы будем бомбить их. Их будут бомбить, точно так же, как я бомбил их в среду вечером и во вторник вечером и собирался бомбить их в четверг вечером с втрое большей интенсивностью, и они это знали. Я буду бомбить их. Вот так и будет, пока я президент. Если у вас слабый, жалкий президент, возможно, этого не произойдет, но я могу только выполнять ту работу, которую должен выполнять. У меня впереди еще долгий путь. У меня осталось почти три года,

– Трамп не забывает угрожать Ирану.

Впрочем, он уже это делал. И не раз. Но, несмотря на объявленные многочисленные победы, Иран и Корпус стражей Исламской революции, который на время войны фактически узурпировал власть, не капитулировали. Более того, они убедились, что у них в руках очень сильная карта – блокада Ормузского пролива. И могут разыграть её снова.

Что касается США, то они, после всех тех угроз, должны вывести свои силы из прилегающих районов в течение 30 дней после заключения окончательного соглашения. Это также прописано в Меморандуме.

Поэтому неудивительно, что, выступая на пресс-конференции после саммита G7, Трамп делал акцент уже не на том, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием (как говорил ранее), а на том, что продолжение войны с Ираном привело бы мир к экономической катастрофе.

Если бы мы не заключили соглашение, нам пришлось бы продолжать бомбить их ещё две, три, четыре недели, возможно, два года. Все это время Ормузский пролив был бы закрыт, а рынки лежали бы. Чего я точно хотел избежать, так это экономической катастрофы. Если бы мы продолжали в том же духе, это могло бы произойти. Я знаю одно: как только мы заговорили о возможности заключения мира, фондовый рынок взлетел, как ракета,

– Трамп смещает акценты.

Что дальше и какие выводы для Украины

Несмотря на то, что подписанный Трампом в Версале документ не выглядит окончательным решением, рынки отреагировали на него крайне положительно.

Цены на нефть существенно упали, и сейчас Brent торгуется в районе 80 долларов за баррель. Это лучшие новости, в частности, для Украины, ведь на войне и росте цен очень хорошо зарабатывала Россия.

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Иранская кампания Трампа дала Москве новый импульс к продолжению войны против Украины. Но, со своей стороны, она сделала всё возможное, чтобы этот импульс погасить (путём поджога НПЗ и создания бензинового кризиса в России, теперь она сама закупает бензин в Азии), но факт остаётся фактом.

Так же остается фактор Нетаньяху. Тот продолжает играть роль берсерка и точно будет искать любой повод, чтобы нанести удар по Ливану, Ирану или кому-то ещё. Рано или поздно это точно произойдет. И никакие ругательства Трампа этого не остановят.

По мнению Корниенко, Израиль в этой ситуации является джокером, но со своим собственным мнением и целями. Собственно, он уже это демонстрирует, пытаясь саботировать мирные соглашения, но у США есть контраргументы, и они способны охладить горячие головы в Тель-Авиве. Впрочем, просто и легко это не будет.

Дмитрий Корниенко Эксперт-международник, основатель аналитического сообщества Resurgram Мы уже видели попытки Израиля нанести удары по Бейруту, причем цели, пусть и были связаны с Хезболлой, но это гражданская застройка, где гибнут также и мирные жители. Это было явным намерением сорвать переговоры. Также было заявление Нетаньяху о том, что Израиль не обязан выполнять соглашение... Конечно, Израиль недоволен соглашением (ведь Нетаньяху обещал полную победу над Ираном). Поэтому сейчас он будет искать пути его срыва, но при этом нужно понимать, что пока Израиль очень зависим от американской поддержки. Особенно в сфере ПВО. Фактически он может функционировать и вести войну только в той форме, когда он гарантирует защиту неба. Потому что как только ракеты или дроны Хезболлы начинают пробивать ПВО – это оказывается достаточно чувствительной темой для правительства Нетаньяху.

Так же у власти в Иране остается террористический режим. В этой войне он выстоял и обрёл легитимность. Потери и жертвы для Корпуса – второстепенные моменты, на которые можно не обращать внимания.

На них обращают внимание гражданские власти (президент, спикер и чиновники), а экономические проблемы Ирана, из-за которых в стране в январе 2026 года вспыхнули массовые протесты, только усугубились. Впрочем, Корпус показал, что готов расстреливать демонстрантов, а деньги от снятия санкций и фактические репарации должны вытащить экономику из пропасти. Или хотя бы остановить падение, что уже будет успехом.

Мнение Соглашение с Ираном – черновик украинского мира

При этом никто не питает иллюзий относительно того, куда пойдет основная часть денег. Да, вы все правильно поняли. На атомный проект.

Иранские власти в 2026 году окончательно убедились, что без атомной бомбы с ними не будут считаться. Перекрытие Ормузского пролива оказалось мощным рычагом, но пока он сработал, прошли месяцы. Наличие ядерного оружия сократит время ожидания до минут. Но пока что получить этот аргумент Ирану будет очень непросто.

По мнению Корниенко, Корпус Стражей, который сейчас является реальной властью в Иране, после заключения мирных соглашений точно попытается возродить свою ядерную программу, но сделать это ему будет трудно, ведь это до сих пор очень и очень дорого. А Израиль тоже будет пристально следить за ситуацией и искать повод для вмешательства, а также подкидывать соответствующие мысли в голову Трампу.

Дмитрий Корниенко Эксперт-международник, основатель аналитического сообщества Resurgram В таком экономическом положении, в котором сейчас оказался Иран, ему будет трудно продолжать. Но он может создать прототипы, однако здесь есть нюансы. Мы видим это на примере России. Кремль выделяет гораздо больше средств, чем Иран, на содержание уже имеющегося оружия. Но там постоянно "возникают неприятные ситуации", например, взрывы в шахтах (ракеты "Сармат", – 24 Канал). Обогатить уран – это только полбеды. Нужно иметь качественные возможности для его доставки и всего остального. Это соглашение провальное, потому что оно хуже соглашения 2016 года ("ядерное" соглашение между США во главе с Обамой, Европой и Россией с Ираном, – 24 Канал), ведь там хотя бы был контроль. А здесь уран, насколько известно, будет храниться на территории Ирана. Контроль должен быть налажен в течение 60 дней. Но никто не знает, в конечном счете, что будет в течение этого периода.

Что касается ожиданий о том, что теперь Трамп получил "шаблон мира" и попытается наложить его на нашу войну, то эксперт считает такие мысли поспешными.

По мнению Корниенко, соглашение Трампа с Ираном не может стать прологом к потенциальному мирному соглашению между Украиной и Россией. Возможно, Трамп бы об этом мечтал, но своё время и шанс он уже упустил. Так же, как и шанс на Нобелевскую премию мира, но у него всегда останется премия мира FIFA.