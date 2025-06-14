В США заявили, что перебросили часть систем ПВО для Украины на Ближний Восток

США передали часть средств противодействия БпЛА, которые должны были защищать воздушное пространство Украины, на Ближний Восток, где "надо защищать американских граждан".

Соответствующее заявление в субботу, 14 июня, сделал министр обороны США Пит Гегсет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Почему США перебросили часть противодронных систем

Американский министр обороны рассказал, что в течение недели он был на слушаниях на Капитолийском холме. У него спросили о ПВО.

Один из вопросов, который мне задали, был таким: переместили ли мы часть средств защиты от беспилотных летательных аппаратов из Украины на Ближний Восток? На что я ответил: да, перебросили,

– заявил Пит Хегсет.

По его словам, Соединенные Штаты используют все доступные ресурсы, чтобы защитить своих людей "в этом регионе и во всем мире", поскольку сейчас в сфере обороны якобы все по-другому.

Пит Гегсет отметил, что такие небольшие системы, как дроны, могут представлять большую угрозу, и к этому нужно быть готовым. В то же время он повторил, что вся война меняется просто на глазах.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что США что США переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить Украину от "шахедов". Это было ощутимым "ударом" на фоне роста атак.