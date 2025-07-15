Готова к отправке: в NYT рассказали, в каком состоянии находится оружие, которое НАТО покупает у США

Американское оружие, которое должно быть передано Украине в рамках новой договоренности Вашингтона с НАТО, готово к отправке. Этот пакет собрали из имеющихся запасов США или недавно специально изготовили на заводах.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times. Издание пишет, что союзники Альянса закупают оружие у Соединенных Штатов, а затем передают его Украине.

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Что известно о передаче оружия для Украины?

НАТО обещает передать Украине системы противовоздушной обороны Patriot, ракеты и боеприпасы. Их закупили у США в рамках соглашения об оружии.

В Соединенных Штатах, вероятно, подготовили к отправке в страны НАТО все обещанное оружие. В дальнейшем его немедленно будут поставлять в Украину.

Почти все оружие уже доступно для доставки в Украину, то есть оно или происходит из военных запасов, или только что изготовлено,

– сообщили американские чиновники на условиях анонимности.

Дональд Трамп считает, что заключенная договоренность с НАТО будет выгодной и для Соединенных Штатов. Президент не рассказал ее подробностей, но отметил, что сделка "большая". Так он отметил, что богатые страны могут купить у США "оборудование, которому нет равных".

По словам генерального секретаря НАТО Марка Рютте, 8 стран-членов НАТО готовы оплатить оружие для передачи Украине. Чиновник также поблагодарил Трампа за решение помочь Украине получить необходимое для обороны вооружение. Рютте добавил, что "абсолютно логично", что Трамп хочет, чтобы за оружие платила именно Европа.

Напомним, после решения Пентагона приостановить военную помощь Украине Дональд Трамп разрешил передать оборонное оружие для ВСУ, но если за него заплатят страны ЕС. В понедельник, 14 июля, Трамп имел разговор с президентом Владимиром Зеленским, во время которого они обсудили поддержку Украины.