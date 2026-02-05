"Мы попытаемся это прекратить": у Трампа сделали новое заявление о нападении России на Украину

Соединенные Штаты работают над скорейшим завершением войны в Украине. В то же время в Вашингтоне не исключают возможности будущего сотрудничества с Россией.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Какова сейчас позиция США относительно войны?

По словам Вэнса, Дональд Трамп четко заявил, что Владимир Путин не имел права нападать на Украину.

В то же время сейчас внешняя политика президента Соединенных Штатов базируется на принципе "Америка – превыше всего" и прагматизме.

Трамп четко заявил, что Путин не имел права вторгаться в Украину, мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества,

– объяснил Джей Ди Вэнс.

Вице-президент добавил, что позиция Трампа – не разделение мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами. По словам Вэнса, можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных.

Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов,

– подытожил он.

США приняли участие в переговорах