"Мы попытаемся это прекратить": у Трампа сделали новое заявление о нападении России на Украину
- Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты работают над завершением войны в Украине, но не исключают сотрудничества с Россией в будущем.
- Дональд Трамп четко заявил, что Владимир Путин не имел права нападать на Украину, одновременно его подход базируется на прагматизме и принципе "Америка – превыше всего".
Соединенные Штаты работают над скорейшим завершением войны в Украине. В то же время в Вашингтоне не исключают возможности будущего сотрудничества с Россией.
Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
Какова сейчас позиция США относительно войны?
По словам Вэнса, Дональд Трамп четко заявил, что Владимир Путин не имел права нападать на Украину.
В то же время сейчас внешняя политика президента Соединенных Штатов базируется на принципе "Америка – превыше всего" и прагматизме.
Трамп четко заявил, что Путин не имел права вторгаться в Украину, мы попробуем это прекратить, но могут быть и сферы сотрудничества,
– объяснил Джей Ди Вэнс.
Вице-президент добавил, что позиция Трампа – не разделение мира на "друзей" и "врагов", а работа с союзами и интересами. По словам Вэнса, можно не соглашаться со страной в большинстве вопросов, но искать общее в отдельных.
Ключевое отличие подхода Трампа - готовность говорить с любым, которая является инструментом завершения конфликтов,
– подытожил он.
США приняли участие в переговорах
4 февраля в Абу-Даби прошел первый день переговоров между Украиной, США и Россией. Сейчас стороны сдержанно комментируют ход переговоров.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил на брифинге, что список проблемных вопросов сократился, если сравнивать все с ситуацией, которая была год назад.
Владимир Зеленский сообщил, что есть прогресс в вопросе обмена пленными. Также он отметил, что Украина готова завершать войну, но и Россия должна быть готова к этому.