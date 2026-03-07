США официально признали действующее правительство Венесуэлы, – Трамп

США официально признали действующее правительство Венесуэлы. Сейчас страной временно руководит Делси Родригес.

Об этом Дональд Трамп заявил на саммите "Щит Америки" 7 марта.

Что сказал Трамп о власти Венесуэлы?

Трамп заявил, что Делси Родригес "делает замечательную работу", работая с США.

Она делает замечательную работу, потому что она работает с нами. Если бы она не работала с нами, я бы не сказал, что она делает замечательную работу,

– отметил американский президент.

Он также добавил, что новый венесуэльский президент прекрасно ладит с госсекретарем США Марко Рубио.

"Мы достигаем огромных результатов", – подчеркнул Трамп.

К слову, недавно Делси Родригес заявляла о усталости Венесуэлы от вмешательств США в дела страны. Особенно она подчеркивала о нефтяной отрасли.

Трамп высказался о соседней Кубе