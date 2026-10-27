Новая уступка Москве: США могут снять санкции с главного государственного фонда России

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность отмены санкций в отношении Российского фонда прямых инвестиций. Российская сторона настаивает на этом решении в рамках договоренностей о поставках дизельного топлива в США.

Как сообщает издание The New York Times, чиновник из Соединенных Штатов на условиях анонимности подтвердил рассмотрение соответствующей заявки фонда с целью улучшения двусторонних отношений и прекращения войны. Собеседник также назвал главу организации Кирилла Дмитриева полезным посредником для участников переговоров.

Роль фонда в экспорте российского топлива

Обсуждение смягчения ограничений демонстрирует попытки Кремля использовать дипломатические контакты вокруг войны в Украине для достижения собственных экономических интересов. В последние недели представители Дональда Трампа и Владимир Путин вели переговоры о продаже доли российского нефтяного гиганта, добыче газа на Аляске и увеличении экспорта топлива в Европу.

Отмена санкций против Российского фонда прямых инвестиций будет означать существенный отход от многолетней стратегии экономического давления на Москву. Организация годами привлекала миллиарды долларов при участии партнеров с Ближнего Востока с целью усиления влияния Кремля в мире.

Теперь фонд взял на себя ключевую роль в реализации договоренностей о поставках российского дизельного топлива в США после приостановки ограничений на топливо 9 октября. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что именно при существенной поддержке структуры Кирилла Дмитриева в октябре к американским берегам отправились три танкера.

Было очень, очень приятно иметь дело с Кириллом,

– сказал специальный посланник по мирным миссиям Стив Виткофф во время переговоров с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

Команда Дональда Трампа считает, что заключение бизнес-сделок поможет завершить войну и продемонстрирует Москве готовность строить взаимовыгодные отношения. В то же время критики, среди которых есть представители Республиканской партии, убеждены, что такой подход дает Кремлю экономические выгоды без каких-либо обязательств остановить агрессию.

Споры вокруг снятия ограничений

Выступая на конференции в Москве 16 октября, Кирилл Дмитриев заявил, что соглашение о топливе доказывает ошибочность философии санкций. Он заверил, что его фонд готов обслуживать американские платежи, хотя публично не упоминал о требовании снять санкции с самой организации.

Министерство финансов США рассматривает обращение фонда в соответствии со стандартной процедурой, которая требует доказательств устранения первопричин для введения санкций. До сих пор почти все ограничения предыдущих лет оставались в силе, однако глава российского фонда наладил прямой диалог с ближайшим окружением американского президента.

Лед наконец-то тронулся,

– подчеркнул Кирилл Дмитриев, добавив, что экономические договоренности с Соединенными Штатами должны реализовываться уже сейчас, а не после завершения войны.

Напомним, ранее Соединенные Штаты ввели санкции против Российского фонда прямых инвестиций вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

Тогда американская администрация назвала эту структуру коррупционным фондом Владимира Путина, доступ которого к западным финансам мог быть использован для финансирования войны.