Нова поступка Москві: США можуть зняти санкції з головного держфонду Росії

Як повідомляє видання The New York Times, посадовець зі Сполучених Штатів на умовах анонімності підтвердив розгляд відповідної заявки фонду задля покращення двосторонніх відносин та припинення війни. Співрозмовник також назвав очільника організації Кирила Дмитрієва корисним посередником для переговорників.

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Роль фонду в експорті російського пального

Обговорення пом'якшення обмежень демонструє намагання Кремля використати дипломатичні контакти довкола війни в Україні для досягнення власних економічних інтересів. Останніми тижнями представники Дональда Трампа та Володимир Путін вели перемовини щодо продажу частки російського нафтового гіганта, видобутку газу на Алясці та збільшення експорту палива до Європи.

Прогнози

Скасування санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій означатиме суттєвий відхід від багаторічної стратегії економічного тиску на Москву. Організація роками залучала мільярди доларів за участі партнерів із Близького Сходу задля посилення впливу Кремля у світі.

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Тепер фонд узяв на себе ключову роль у реалізації домовленостей щодо постачання російського дизелю до США після призупинення обмежень на паливо 9 жовтня. Віцепрем'єр Росії Олександр Новак заявив, що саме за суттєвої підтримки структури Кирила Дмитрієва в жовтні до американських берегів вирушили три танкери.

Було дуже, дуже приємно мати справу з Кирилом– сказав спеціальний посланник з мирних місій Стів Віткофф під час переговорів із Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Команда Дональда Трампа вважає, що укладання бізнес-угод допоможе завершити війну та продемонструє Москві готовність будувати взаємовигідні відносини. Водночас критики, серед яких є представники Республіканської партії, переконані, що такий підхід надає Кремлю економічні вигоди без жодних зобов'язань зупинити агресію.

Суперечки довкола зняття обмежень

Виступаючи на конференції в Москві 16 жовтня, Кирило Дмитрієв заявив, що угода щодо пального доводить помилковість філософії санкцій. Він запевнив, що його фонд готовий обслуговувати американські платежі, хоча публічно не згадував про вимогу зняти санкції з самої організації.

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Міністерство фінансів США оцінює звернення фонду за стандартною процедурою, яка вимагає доказів усунення початкових причин для запровадження санкцій. Досі майже всі обмеження попередніх років залишалися чинними, однак очільник російського фонду вибудував прямий діалог із найближчим оточенням американського президента.

Крига нарешті скресла– наголосив Кирило Дмитрієв, додавши, що економічні домовленості зі Сполученими Штатами мають реалізовуватися вже зараз, а не після завершення війни.

Нагадаємо, раніше Сполучені Штати запровадили санкції проти Російського фонду прямих інвестицій невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році.

Тоді американська адміністрація назвала цю структуру корупційним фондом Володимира Путіна, доступ якого до західних фінансів міг бути використаний для фінансування війни.