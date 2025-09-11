США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", Дональд Трамп принял это решение после телефонного разговора с Александром Лукашенко. Это стало следствием долгой работы и стратегии Вашинтона.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что администарция США действуют прагматично и не учитывают все действия властей Беларуси. Вашингтону главное удовлетворить собственные потребности.

Смотрите также Украина работает над форматом новой встречи с США на основе коалиции желающих, – Зеленский

Какова цель США в первых шагах по снятию санкций с Беларуси?

Исполнительный директор предположил, что Беларусь может стать для США еще одной контактной площадкой для связи с Владимиром Путиным. Приход Трампа к власти стал следствием кризиса демократии и миропорядка, который установили после Второй мировой войны.

Также сейчас мир наблюдает нерешительную реакцию НАТО на вызовы. В частности, говорится о российско-украинской войне и нарушении российскими "Шахедами" воздушного пространства Польши.

Видим прагматические цели. Не принимается во внимание прежняя политика США в отношении Минска за нарушение прав человека, политические убийства, расправы и задержания оппозиционеров. Теперь мы видим коммуникацию с россиянами, возможно, выгодные контракты с Россией и еще освобождение политзаключенных как жест для возобновления диалога. Такова политика Вашингтона,

– объяснил он.

Жмайло добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия претерпела ослабление в позиции с Китаем, который наоборот стал сильнее. Поэтому Минск и Пекин начали сотрудничать теснее, и здесь есть цель США – оторвать Беларусь от Китая.

Отношения США и Беларуси: последние новости