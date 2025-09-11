США сделали первые шаги в снятии санкций с Беларуси: Жмайло раскрыл цель Вашингтона
- США сделали первые шаги в снятии санкций с Беларуси, это свидетельствует о том, что в Вашингтоне начали реализацию своего плана.
- Дмитрий Жмайло рассказал, что здесь говорится о прагматических целях Дональда Трампа в отношении России и Китая.
США сняли санкции с белорусской авиакомпании "Белавиа", Дональд Трамп принял это решение после телефонного разговора с Александром Лукашенко. Это стало следствием долгой работы и стратегии Вашинтона.
Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло, отметив, что администарция США действуют прагматично и не учитывают все действия властей Беларуси. Вашингтону главное удовлетворить собственные потребности.
Какова цель США в первых шагах по снятию санкций с Беларуси?
Исполнительный директор предположил, что Беларусь может стать для США еще одной контактной площадкой для связи с Владимиром Путиным. Приход Трампа к власти стал следствием кризиса демократии и миропорядка, который установили после Второй мировой войны.
Также сейчас мир наблюдает нерешительную реакцию НАТО на вызовы. В частности, говорится о российско-украинской войне и нарушении российскими "Шахедами" воздушного пространства Польши.
Видим прагматические цели. Не принимается во внимание прежняя политика США в отношении Минска за нарушение прав человека, политические убийства, расправы и задержания оппозиционеров. Теперь мы видим коммуникацию с россиянами, возможно, выгодные контракты с Россией и еще освобождение политзаключенных как жест для возобновления диалога. Такова политика Вашингтона,
– объяснил он.
Жмайло добавил, что с начала полномасштабного вторжения Россия претерпела ослабление в позиции с Китаем, который наоборот стал сильнее. Поэтому Минск и Пекин начали сотрудничать теснее, и здесь есть цель США – оторвать Беларусь от Китая.
Отношения США и Беларуси: последние новости
- Спецпредставитель президента США Джон Коул недавно посетил Минск, именно там он объявил о решении снять санкции. По его словам, Трамп попросил "сделать это немедленно".
- Во время первого и последнего разговора Трампа на его посту президента с Лукашенко 15 августа лидер США назвал белорусского диктатора "сильным лидером". Также он сказал, что "с нетерпением ожидает встречи с Лукашенко в будущем".
- Зато в июне в Беларусь с визитом приехал спецпредставитель США Кит Келлог. Он отметил Лукашенко, что что что Беларуси надо сделать что-то большое, чтобы США были уверены в добрых намерениях Минска.