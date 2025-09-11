США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Бєлавіа", Дональд Трамп ухвалив це рішення після телефонної розмови з Олександром Лукашенком. Це стало наслідком довгої роботи та стратегії Вашинтону.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло, зауваживши, що адміністарція США діють прагматично та не зважають на всі дії влади Білорусі. Вашингтону головне задовільнити власні потреби.

Якою є мета США у перших кроках щодо зняття санкцій з Білорусі?

Виконавчий директор припустив, що Білорусь може стати для США ще одним контактним майданчиком для зв'язку з Володимиром Путіним. Прихід Трампа до влади став наслідком кризи демократії та світопорядку, який встановили після Другої світової війни.

Також зараз світ спостерігає нерішучу реакцію НАТО на виклики. Зокрема, мовиться про російсько-українську війну та порушення російськими "Шахедами" повітряного простору Польщі.

Бачимо прагматичні цілі. Не береться до уваги колишня політика США щодо Мінська за порушення прав людини, політичні вбивства, розправи та затримання опозиціонерів. Тепер ми бачимо комунікацію з росіянами, можливо, вигідні контракти з Росією і ще звільнення політв'язнів як жест для відновлення діалогу. Такою є політика Вашингтону,



Жмайло додав, що від початку повномасштабного вторгнення Росія зазнала послаблення у позиції з Китаєм, який навпаки став сильнішим. Через це Мінськ та Пекін почали співпрацювати тісніше, і тут є ціль США – відірвати Білорусь від Китаю.

