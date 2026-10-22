США сокращают войска и дипломатические миссии на Ближнем Востоке: СМИ назвали причины

Соединенные Штаты начали сокращать присутствие своих военных и дипломатического персонала на Ближнем Востоке. Решение было принято в связи с постоянными угрозами в регионе и подготовкой вариантов новых ударов по Ирану.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на американских чиновников: в эти дни военные незаметно сокращают контингент на базах в Иордании, Катаре и Кувейте. Сокращение сил происходит как раз в тот момент, когда высшее командование представило варианты возможных действий против Тегерана.

Что происходит на Ближнем Востоке

Изменения коснулись и дипломатических миссий в регионе.

В ответ на сообщения о якобы готовящемся приказе об отъезде части персонала всех посольств США в регионе Персидского залива, пресс-секретарь Госдепартамента Томми Пиготт подчеркнул, что речь идет об отъезде сотрудников американского правительства только из Саудовской Аравии, присутствие которых не является критически необходимым.

Поддерживаемые Ираном хуситы все чаще втягиваются в боевые действия против Саудовской Аравии, включая нападения на гражданские аэропорты и другую критически важную инфраструктуру, что приводит к жертвам среди гражданского населения и серьезным перебоям в движении транспорта,

– пояснил Пиготт.

В то же время в Центральном командовании США изменение дислокации называют плановой работой. По словам пресс-секретаря Тимоти Хокинса, военные регулярно перемещают подразделения и ресурсы для обеспечения надлежащей боевой готовности.

Напомним, что ситуация в регионе обострилась после того, что йеменские повстанцы-хуситы в начале октября нанесли удар по саудовскому аэропорту, что привело к человеческим жертвам.

По данным исследования Конгресса США, решение Дональда Трампа начать войну против Ирана уже обошлось американскому бюджету почти в 38 миллиардов долларов прямых расходов за первые 5 месяцев. К тому же боевые действия существенно истощили запасы боеприпасов, для восстановления которых Соединенным Штатам может потребоваться не менее 5 лет.