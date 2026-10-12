Как сообщает BBC, военный представитель Саудовской Аравии сообщил о попадании снаряда в пассажирский терминал № 4, что привело к пожару.

Нападение на аэропорт и угроза новых ударов

Представитель военной коалиции под руководством Саудовской Аравии генерал-майор Турки аль-Малики отметил, что системы противовоздушной обороны смогли перехватить одну из ракет вблизи столицы, однако другой боеприпас достиг территории аэропорта. В результате удара один человек погиб и 11 получили ранения.

Ответственность за серию обстрелов взяли на себя йеменские хуситы, предупредив авиакомпании и пассажиров об опасности использования воздушного пространства страны.

Военный представитель хуситов бригадный генерал Яхья Сари заявил об использовании баллистических и крылатых ракет, а также беспилотников во время атак на Эр-Рияд. Помимо столичного аэропорта, под удары попали нефтяные объекты и аэропорт Даммам в восточной части Саудовской Аравии.

Представители группировки подчеркнули, что будут продолжать эскалацию и считают потенциальными целями все саудовские аэропорты, за исключением расположенных в святых городах Мекке и Медине.

В результате предыдущего удара по Эр-Рияду в субботу погибли 12 граждан нескольких стран, среди которых четверо саудовцев, двое жителей Бангладеш, а также граждане США, Иордании, Палестины, Сирии, Судана, Египта и Индии.

Президент США Дональд Трамп тогда заявил, что Вашингтон примет решение о возможных ответных ударах по хуситам. Осуждение атак выразили также государственный секретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг допустил возможность оказания дополнительной поддержки Саудовской Аравии.