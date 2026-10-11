Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на органы гражданской авиации Саудовской Аравии.

Что известно о атаке на аэропорт?

Среди погибших оказались четверо граждан Саудовской Аравии, двое граждан Бангладеш, а также граждане Палестины, США, Египта, Иордании, Сирии и Судана. Все пострадавшие были срочно доставлены в несколько местных больниц, поскольку часть из них находится в критическом состоянии.

В результате прямого попадания ракеты были повреждены терминалы № 3 и № 4, обслуживающие внутренние авиарейсы. Сотрудники служб безопасности заблокировали входы в аэропорт, а все запланированные вылеты и прилеты перенаправили в другие авиационные хабы страны.

Официальные дипломатические ведомства США, Великобритании, Германии, Австралии и Канады выпустили срочные заявления, призвав своих граждан воздержаться от посещения района аэропорта.

Хотя официально ответственность за атаку пока не подтверждена, власти Саудовской Аравии заявили о перехвате баллистической ракеты в провинции Аль-Хардж. Коалиция, борющаяся с этой группировкой, назвала атаку "полноценным военным преступлением" и пообещала жесткий ответ. Там добавили, что в аэропорту нет военных объектов.

Кроме того, зафиксировано падение снаряда вблизи международного аэропорта имени короля Фахда в Даммаме.

Очередное нападение произошло на фоне существенного обострения боевых действий между поддерживаемыми Ираном йеменскими хуситами и саудовской коалицией. На прошлой неделе коалиционные силы начали масштабное наступление против повстанцев, захвативших новые территории вдоль побережья Красного моря.

Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность привлечения американских сил к ударам Саудовской Аравии по хуситам. По его словам, окончательное решение будет принято после завершения оценки ситуации с безопасностью в регионе.

По данным Associated Press, серия нападений на саудовские аэропорты, военные объекты и нефтяную инфраструктуру усилила обеспокоенность по поводу безопасности регионального судоходства.

В связи с сокращением американских запасов ракет-перехватчиков Саудовская Аравия официально обратилась за помощью в укреплении противовоздушной обороны к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту.

Напомним, ранее стало известно, что 7 октября хуситы уже проводили атаки на два аэропорта на Юге Саудовской Аравии, в результате чего также были ранены люди.