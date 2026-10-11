Про це повідомляє Associated Press із посиланням на органи цивільної авіації Саудівської Аравії.

Що відомо про атаку на аеропорт?

Серед загиблих опинилися четверо саудівських громадян, двоє громадян Бангладеш, а також громадяни Палестини, США, Єгипту, Йорданії, Сирії та Судану. Усіх травмованих терміново доправили до кількох місцевих лікарень, адже частина з них перебуває у критичному стані.

Унаслідок прямого влучання ракети пошкоджень зазнали термінали № 3 і № 4, які обслуговують внутрішні авіарейси. Співробітники служб безпеки заблокували входи до аеропорту, а всі заплановані вильоти та прильоти перенаправили до інших авіаційних хабів країни.

Офіційні дипломатичні відомства США, Великої Британії, Німеччини, Австралії та Канади випустили термінові звернення, закликавши своїх громадян утриматися від відвідувань району летовища.

Хоча офіційно відповідальність за атаку наразі не підтверджена, влада Саудівської Аравії заявила про перехоплення балістичної ракети в провінції Аль-Хардж. Коаліція, яка бореться з угрупуванням, назвала атаку "повноцінним воєнним злочином", і пообіцяла жорстку відповідь. Там додали, що в аеропорту немає військових об’єктів.

Окрім цього, зафіксовано падіння снаряда поблизу міжнародного аеропорту імені короля Фахда в Даммамі.

Черговий напад відбувся на тлі суттєвого загострення бойових дій між підтримуваними Іраном єменськими хуситами та саудівською коаліцією. Минулого тижня коаліційні сили розпочали масштабний наступ проти повстанців, які захопили нові території вздовж узбережжя Червоного моря.

Дональд Трамп заявив, що розглядає можливість залучення американських сил до ударів Саудівської Аравії по хуситах. За його словами, остаточне рішення ухвалять після завершення оцінки безпекової ситуації в регіоні.

За даними Associated Press, серія нападів на саудівські аеропорти, військові об'єкти та нафтову інфраструктуру посилила занепокоєння щодо безпеки регіонального судноплавства.

Через скорочення американських запасів ракет-перехоплювачів Саудівська Аравія офіційно звернулася по допомогу в посиленні протиповітряної оборони до Франції, Великої Британії, Пакистану та Єгипту.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 7 жовтня хусити вже здійснювали атаки на два аеропорти на Півдні Саудівської Аравії, внаслідок чого також були поранені люди.