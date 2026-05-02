Новый ход Трампа: в Politico раскрыли, почему Пентагон сокращает контингент в Европе несмотря на угрозы
Соединенные Штаты решили уменьшить свое военное присутствие в Германии на 5 тысяч военнослужащих. Решение принято на фоне напряженных отношений с европейскими союзниками и пересмотра глобальной стратегии США.
Соответствующий приказ издал глава Пентагона Пит Гегсет после пересмотра размещения сил в Европе. Об этом пишет Politico.
Почему США хотят вывести войска из Германии?
В Пентагоне объяснили решение необходимостью учета текущих условий и потребностей в различных регионах. В то же время оно принято на фоне обострения отношений между администрацией Дональда Трампа и союзниками по НАТО, в частности из-за разногласий относительно войны с Ираном и уровня поддержки американских операций.
К слову, ожидается, что вывод войск продлится от шести до двенадцати месяцев. Несмотря на это, Германия останется ключевым центром американского присутствия в Европе – после сокращения там будут находиться около 33 тысяч военных из примерно 38 тысяч, которые дислоцируются сейчас.
Сокращение также вписывается в более широкую политику Вашингтона по пересмотру глобального военного присутствия. Ранее акцент делался на усилении позиций в Европе после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, однако новые подходы предусматривают частичную переориентацию ресурсов, в частности на Тихоокеанский регион.
В то же время решение вызвало критику как среди экспертов, так и среди американских политиков. Некоторые из них считают, что сокращение контингента может ослабить сдерживание России и усложнить оперативное реагирование США в Европе и Средиземноморье.
Важно! Германия отреагировала на заявления Трампа о выводе войск из страны. Министр обороны Борис Писториус заявил, что Германия планирует увеличить численность своих вооруженных сил до 260 тысяч военных, реагируя на сокращение американского военного присутствия в стране.
Отношения между США и Европой переживают кризис
Отношения между США и европейскими союзниками снова обостряются на фоне резких заявлений Дональда Трампа и возможных экономических и военных решений Вашингтона. В Европе все чаще говорят о необходимости приспособления к более жесткому и менее предсказуемому курсу американской политики.
Одним из факторов напряжения стали публичные высказывания Трампа в адрес европейских лидеров. В частности, он раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "неэффективным", а также выразил недовольство позицией Великобритании.
В Пентагоне обсуждают возможность пересмотра роли отдельных союзников в НАТО, включая потенциальное давление на страны, которые не поддерживают американские операции. Такие сигналы вызывают беспокойство в европейских столицах, где уже готовятся к новому формату взаимодействия с США, который может быть менее стабильным и более прагматичным.