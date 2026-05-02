Политика президента Дональда Трампа в отношении НАТО и ЕС формирует новую волну напряженности в трансатлантических отношениях. Об этом пишет Reuters.

Что известно о расколе между США и Европой?

Одним из факторов обострения стали резкие заявления Трампа в адрес европейских лидеров. В частности, он раскритиковал канцлера Германии Фридриха Мерца, назвав его "неэффективным", а также выразил недовольство позицией Великобритании, заявив, что ее премьер Кир Стармер "не является Уинстоном Черчиллем".

Вашингтон также обсуждает сокращение американского военного контингента в Германии и возможное повышение пошлин на европейские товары.

Дополнительно, по данным Reuters, в Пентагоне рассматривали идеи пересмотра роли отдельных союзников в НАТО, включая возможное давление на страны, которые не поддерживают американские операции. Такие сигналы вызывают беспокойство в Европе, где часть дипломатов уже готовится к менее предсказуемому формату сотрудничества с США.

Европейские представители признают, что ситуация заставляет пересматривать подходы к безопасности. Часть дипломатов отмечает, что традиционная модель трансатлантических отношений, которая сформировалась после Второй мировой войны, больше не гарантирует стабильности. В то же время в ЕС отмечают, что несмотря на напряжение, сохранение связей с США остается приоритетом.

К слову! Король Великобритании Чарльз III посетил США. Визит монарха состоялся на фоне обострения отношений между Европой и США. Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок в эфире 24 Канала подчеркнул, что сейчас Чарльз III выполняет несвойственные ему функции, ведь король занимается дипломатией, чтобы наладить отношения между партнерами.

На этом фоне даже среди республиканцев в США появляется критика слишком жесткой линии в отношении Европы. Отдельные политики предупреждают, что сокращение военного присутствия или конфронтационная политика может ослабить позиции самих Соединенных Штатов в глобальном масштабе.

Аналитики издания отмечают, что нынешняя ситуация не является полным разрывом, но свидетельствует о постепенном переформатировании отношений между США и Европой. Европейские страны, в свою очередь, все больше сосредотачиваются на развитии собственных оборонных возможностей, понимая, что уровень зависимости от США может меняться.

Что вызвало кризис между США и Европой?

Отношения между США и Европой находятся в фазе одного из самых глубоких кризисов за последние десятилетия. Основное обострение связано с политическим курсом администрации Дональда Трампа, который привел к существенному охлаждению трансатлантических связей и заставил европейских лидеров публично признавать риск постепенного разрыва 80-летней модели союзничества.

Среди ключевых факторов напряженности – ряд политических и экономических противоречий. В частности, заявления Вашингтона о возможном усилении контроля над Гренландией вызвали резкую реакцию в Европе и стали дополнительным источником конфликта с отдельными странами ЕС.

Параллельно обострились торговые отношения. Угрозы США ввести новые пошлины против европейских товаров в Брюсселе воспринимают как шаг,, подрывающий экономическое доверие между сторонами.

Отдельным элементом кризиса стала военная составляющая. Администрация США озвучивает намерения сокращения своего военного присутствия в Европе, частично связывая это с разногласиями по международным кризисам, в частности ситуации вокруг Ирана. Это усиливает беспокойство европейских союзников относительно стабильности гарантий безопасности.