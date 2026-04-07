США ударили по военным целям на острове Харк в Иране, –СМИ

Америка нанесла удар по иранскому острову Харк. Ранее говорилось, что США могут высадить там десант и захватить остров силой.

Детали передает Reuters.

Что известно об ударе по острову Харк в Иране?

Официально в США не говорили об атаке. Об этом сообщили СМИ.

Американские военные нанесли удары по военным целям на иранском острове Харг, сообщило во вторник новостное издание Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного чиновника США,

– говорится в статье Reuters.