В Кремле уже занервничали: какие важные изменения могут быть в "мирном плане" США

Украина и США обсудили "мирный план" Трампа и подготовили обновленный рамочный документ с изменениями. В них нуждался в частности пункт об ограничении численности украинской армии. Этого не должно быть, как и запретов на присоединение Украины к международным организациям сектора безопасности.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, отметив, что пункт об амнистии для российских военных, обвиняемых в военных преступлениях, тоже требует пересмотра.

Как Россия может отреагировать на обновленный план?

Сейчас, как отметил политолог, надо сосредоточиться на том, чтобы обновленный "мирный план" в отличие от предыдущей версии был компромиссный. США сегодня готовы услышать Украину. Вашингтон пытается балансировать.

Россияне начали менять риторику. Если Путин на заседании своего Совбеза озвучивал, что этот план может стать основой для дальнейших переговоров, то сейчас пропагандисты говорят, что это России невыгодно и этот план плохой. Им не нравится конструктив, с которым подошли Киев, Европа,

– озвучил Чаленко.

Европейцы имеют собственные предложения к "мирному плану". Уже есть информация об их 24 пунктах. В частности, там указывается, что не может быть в отношении Украины ограничений относительно пребывания иностранных войск на ее территории, потому что только ей решать это. В этом и заключается суверенитет страны. В американском плане первым пунктом как раз указано о необходимости подтверждения суверенитета Украины, а вот следующие пункты почему-то его ограничивали, что нелогично.

"Речь должна идти о завершении войны на ничейных позициях, потому что нет победителя, нет того, кто проиграл. Поэтому важна работа, которая проводится в Женеве. Я пока смотрю на нее с осторожным оптимизмом, хотя за закрытыми дверями происходит точно недружественный разговор, потому что каждая из сторон осознает, что чем больше будет проукраинских позиций, тем меньше шансов, что их примет российский агрессор", – пояснил Чаленко.

Россия стремится к тому, чтобы этот "мирный план" из 28 пунктов не менялся. Поэтому реакция на обновленный документ со стороны Кремля, по мнению политолога, может быть разная. Он предполагает, что Москва заявит о продолжении поддержки миротворчески настроенного Трампа, скажет, что его план в общих чертах может ею быть принят, но с поправкой, как любят говорить россияне, что "вся суть в деталях".

Поэтому не исключено, что российская сторона может затягивать переговорный процесс. Одновременно с этим увеличивать интенсивность своих атак на фронте. Особенно сейчас в осеннюю погоду, когда фиксируется густой туман, что позволяет врагу быть незаметным и ограничивает возможности разведдронов, с помощью которых ВСУ обнаруживают его.

"Мирный план" США: какие заявления звучат от США и Украины?