Трамп поручил Пентагону готовиться к сдерживанию России и Китая
- Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону возродить вооруженные силы и быть готовыми на фоне сближения России и Китая.
- Министр обороны заявил, что США должны сохранить военные преимущества в различных сферах и надеется на избежание конфликта.
Американский президент Дональд Трамп приказал Министерству обороны США "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми" на фоне усиленного сближения между Россией и Китаем.
Такую информацию сообщил министр обороны США Пит Хэгсет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью американскому телеканалу Fox News.
Что Трамп поручил Хэгсету?
По мнению американского министра, слабость администрации бывшего президента Джо Байдена сблизила Россию и Китай. По его словам, это оказалось ужасным следствием отсутствия американского лидерства и силы США.
И вы видели это во всем мире, и это проявилось в том, что мы видели вчера вечером (парад в Китае – 24 Канал) по телевизору", – отметил Пит Гегсет в интервью, имея в виду торжества, которые состоялись в Пекине накануне.
Глава Пентагона добавляет, что именно в связи с вышеупомянутыми причинами, Дональд Трамп дал важное поручение американскому оборонному ведомству.
Президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооруженные силы историческим образом, восстанавливать дух воина и возвращать сдерживание не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем. Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим,
– подчеркнул Гегсет.
Он говорит, что США должны сохранить военные преимущества в космосе, в воздухе, на море, под водой и с помощью дальнобойного оружия, и выразил надежду, что парады и демонстрации не превратятся в реальный военный конфликт.
Также министр обороны отметил, что США собираются сохранить стратегическое преимущество, подчеркнув, что Трамп имеет "прекрасные отношения" с лидером Китая Си Цзиньпином и "использует это, надеясь найти способы сотрудничества".
Что известно о параде в Китае?
В Пекине 3 сентября провели масштабный военный парад к 80-й годовщине победы над Японией во Второй мировой войне. После этого Трамп обвинил Китай, Россию и Северную Корею в заговоре против Соединенных Штатов.
Напомним, на параде 3 сентября на площади Тяньаньмэнь в Пекине впервые показали межконтинентальную баллистическую ракету DF-61 Пекин подчеркнул готовность защищать национальный суверенитет и отстаивать достоинство страны.
Во время парада присутствовали 26 иностранных лидеров, среди которых Владимир Путин и Ким Чен Ын, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, президент Ирана Масуд Пезешкиан, президент Монголии Ухнаагий Хурелсух и другие.