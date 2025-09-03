Американский президент Дональд Трамп приказал Министерству обороны США "возродить" американские вооруженные силы и "быть готовыми" на фоне усиленного сближения между Россией и Китаем.

Такую информацию сообщил министр обороны США Пит Хэгсет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его интервью американскому телеканалу Fox News.

Смотрите также Си сделал Путину небольшой подарок: новые договоренности с Китаем могут иметь последствия для России

Что Трамп поручил Хэгсету?

По мнению американского министра, слабость администрации бывшего президента Джо Байдена сблизила Россию и Китай. По его словам, это оказалось ужасным следствием отсутствия американского лидерства и силы США.

И вы видели это во всем мире, и это проявилось в том, что мы видели вчера вечером (парад в Китае – 24 Канал) по телевизору", – отметил Пит Гегсет в интервью, имея в виду торжества, которые состоялись в Пекине накануне.

Глава Пентагона добавляет, что именно в связи с вышеупомянутыми причинами, Дональд Трамп дал важное поручение американскому оборонному ведомству.

Президент Трамп поручил нам в министерстве обороны быть готовыми, перестраивать наши вооруженные силы историческим образом, восстанавливать дух воина и возвращать сдерживание не потому, что мы стремимся к конфликту. Мы этого не делаем. Мы ясно дали это понять Китаю, России и другим,

– подчеркнул Гегсет.

Он говорит, что США должны сохранить военные преимущества в космосе, в воздухе, на море, под водой и с помощью дальнобойного оружия, и выразил надежду, что парады и демонстрации не превратятся в реальный военный конфликт.

Также министр обороны отметил, что США собираются сохранить стратегическое преимущество, подчеркнув, что Трамп имеет "прекрасные отношения" с лидером Китая Си Цзиньпином и "использует это, надеясь найти способы сотрудничества".

Что известно о параде в Китае?