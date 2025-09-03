Американський президент Дональд Трамп наказав Міністерству оборони США "відродити" американські збройні сили та "бути готовими" на тлі посиленого зближення між Росією та Китаєм.

Таку інформацію повідомив міністр оборони США Піт Гегсет. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його інтерв'ю американському телеканалу Fox News.

Дивіться також Сі зробив Путіну невеликий подарунок: нові домовленості з Китаєм можуть мати наслідки для Росії

Що Трамп доручив Гегсету?

На думку американського міністра, слабкість адміністрації колишнього президента Джо Байдена зблизила Росію та Китай. За його словами, це виявилось жахливим наслідком відсутності американського лідерства та сили США.

І ви бачили це у всьому світі, і це проявилося в тому, що ми бачили минулого вечора (парад у Китаї – 24 Канал) по телевізору", – наголосив Піт Гегсет в інтерв'ю, маючи на увазі урочистості які відбулися у Пекіні напередодні.

Глава Пентагону додає, що саме у зв'язку з вищезгаданими причинами, Дональд Трамп дав важливе доручення американському оборонному відомству.

Президент Трамп доручив нам у міністерстві оборони бути готовими, перебудовувати наші збройні сили історичним чином, відновлювати дух воїна та повертати стримування не тому, що ми прагнемо конфлікту. Ми цього не робимо. Ми ясно дали це зрозуміти Китаю, Росії та іншим,

– наголосив Гегсет.

Він каже, що США повинні зберегти військові переваги в космосі, в повітрі, на морі, під водою та за допомогою далекобійної зброї, і висловив сподівання, що паради та демонстрації не перетворяться у реальний воєнний конфлікт.

Також міністр оборони зазначив, що США збираються зберегти стратегічну перевагу, наголосивши, що Трамп має "чудові стосунки" з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і "використає це, сподіваючись знайти способи співпраці".

Що відомо про парад у Китаї?