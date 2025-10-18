США уже почти не имеют терпения в отношении России, которая не желает завершать войну в Украине. Белый дом в дальнейшем "усиленно" будет работать над стабилизацией конфликта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Дональда Трампа Кэролайн Левитт в эфире Fox News.

Почему США устают от войны в Украине?

Президент США Дональд Трамп имел откровенные разговоры с украинским и российским лидерами. Глава Белого дома хочет завершить войну, ведь Соединенные Штаты не будут долго терпеть.

Президент Соединенных Штатов сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны,

– отметила Левитт.

Пресс-секретарь передала слова чиновников Белого дома о том, что Россия и Украина должны признать "реалии на местах" и "заключить мирное соглашение".

Известно, что Дональд Трамп после общения с президентами увидел шанс для достижения прекращения войны в Украине в ближайшее время.

Может ли что-то изменить встреча Трампа с Путиным?

Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что президент в ближайшие две недели Россия планирует поддерживать предложения Дональда Трампа и вести с ним переговоры. Если встреча в Будапеште будет успешной, то изменения на фронте будут заметны до Рождества.

Какие выводы есть после разговоров Трампа с президентами?