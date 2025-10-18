США на грани терпения: в Белом доме настаивают на мирном соглашении Украины и России
- США теряют терпение из-за того, что война в Украине не заканчивается, и Белый дом продолжит работать над стабилизацией конфликта.
- Дональд Трамп после разговоров с лидерами Украины и России видит шанс на прекращение войны в ближайшее время.
США уже почти не имеют терпения в отношении России, которая не желает завершать войну в Украине. Белый дом в дальнейшем "усиленно" будет работать над стабилизацией конфликта.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова пресс-секретаря Дональда Трампа Кэролайн Левитт в эфире Fox News.
Смотрите также Несмотря на разговор Трампа и Путина: Зеленский едет в Белый дом уже в другом статусе, – BBC
Почему США устают от войны в Украине?
Президент США Дональд Трамп имел откровенные разговоры с украинским и российским лидерами. Глава Белого дома хочет завершить войну, ведь Соединенные Штаты не будут долго терпеть.
Президент Соединенных Штатов сказал обеим сторонам этой войны, что она длится уже слишком долго. Слишком много невинных людей было убито. И Соединенные Штаты Америки становятся очень уставшими от этой войны,
– отметила Левитт.
Пресс-секретарь передала слова чиновников Белого дома о том, что Россия и Украина должны признать "реалии на местах" и "заключить мирное соглашение".
Известно, что Дональд Трамп после общения с президентами увидел шанс для достижения прекращения войны в Украине в ближайшее время.
Может ли что-то изменить встреча Трампа с Путиным?
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала рассказал, что президент в ближайшие две недели Россия планирует поддерживать предложения Дональда Трампа и вести с ним переговоры. Если встреча в Будапеште будет успешной, то изменения на фронте будут заметны до Рождества.
Какие выводы есть после разговоров Трампа с президентами?
Президенты США и России все же смогут провести встречу. Трамп сообщил, что Владимир Путин выразил готовность к переговорам. Встреча лидеров может состояться в Будапеште. Президент США хочет пообщаться с российским диктатором перед тем, как организовать его встречу с Владимиром Зеленским.
Зеленский заявил, что Украина готова к переговорам с Владимиром Путиным, чтобы как можно быстрее установить мир. Во время встречи в Вашингтоне руководители Украины и США обсудили шаги для подталкивания Путина к переговорам.
Между тем Зеленский показал Трампу места на карте России, по которым нужно нанести удар, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров. Речь идет о ключевых объектах и слабых местах вражеской военной экономики, которые могут повлиять на прекращение войны.