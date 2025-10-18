США вже майже не мають терпіння щодо Росії, яка не бажає завершувати війну в Україні. Білий дім надалі "посилено" буде працювати над стабілізацією конфлікту.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова прессекретарки Дональда Трампа Керолайн Левітт в ефірі Fox News.

Чому США втомлюються від війни в Україні?

Президент США Дональд Трамп мав відверті розмови з українським та російським лідерами. Очільник Білого дому хоче завершити війну, адже Сполучені Штати не будуть довго терпіти.

Президент Сполучених Штатів сказав обом сторонам цієї війни, що вона триває вже занадто довго. Занадто багато невинних людей було вбито. І Сполучені Штати Америки стають дуже втомленими від цієї війни,

– зазначила Левітт.

Речниця передала слова посадовців Білого дому про те, що Росія та Україна повинні визнати "реалії на місцях" і "укласти мирну угоду".

Відомо, що Дональд Трамп після спілкування з президентами побачив шанс для досягнення припинення війни в Україні найближчим часом.

Чи може щось змінити зустріч Трампа з Путіним?

Політолог Ігор Рейтерович в ефірі 24 Каналу розповів, що президент в найближчі два тижні Росія планує підтримувати пропозиції Дональда Трампа та вести з ним перемовини. Якщо зустріч в Будапешті буде успішною, то зміни на фронті будуть помітні до Різдва.

Які висновки є після розмов Трампа з президентами?