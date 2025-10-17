Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "РБК-Україна". Цю інформацію виданням надали обізнані джерела.
Що відомо про мапи, які Зеленський привіз на зустріч до Трампа?
За словами співрозмовників видань, разом із Зеленським до Білого дому прибули й інші українські посадовці, зокрема, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та пані посол України в США Ольга Стефанішина.
За словами обізнаних людей, на мапах, які привезла українська команда, детально позначені ключові об'єкти та слабкі місця російської військової економіки.
На картах – больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну,
– сказало джерело.
Як зазначили співрозмовники видань, ці карти мають велике значення для розмови українського лідера з американським президентом.
До цього журналісти BBC побачили предмети, схожі на мапи в української делегації, яка прибула до Білого дому на зустріч із президентом Трампом.
Журналісти побачили мапи в української делегації перед входом у Білий дім / Фото BBC
Як Україна успішно вражала об'єкти на території Росії останнім часом?
Сили оборони України в ніч на 9 жовтня вдарили по Волгоградській області Росії, уразивши Коробковський ГПЗ та ЛВДС "Єфімовка". На території підприємств фіксували вибухи та пожежі.
До цього в ніч проти 6 жовтня ЗСУ атакували "Завод ім. Я.М. Свердлова", один з найбільших виробників вибухових речовин у Росії. Атака призвела до численних вибухів і пожежі на підприємстві.
А наприкінці вересня українські військові уразили низку військових об'єктів у Росії, зокрема нафтопереробне підприємство "Газпром Нефтехім-Салават", нафтоперекачувальні станції "Кузьмичи-1" та "Зензеватка", а також виробництво БпЛА у Валуйках.