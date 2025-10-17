Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та "РБК-Україна". Цю інформацію виданням надали обізнані джерела.

За словами співрозмовників видань, разом із Зеленським до Білого дому прибули й інші українські посадовці, зокрема, голова Офісу Президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та пані посол України в США Ольга Стефанішина.

За словами обізнаних людей, на мапах, які привезла українська команда, детально позначені ключові об'єкти та слабкі місця російської військової економіки.

На картах – больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну,

– сказало джерело.

Як зазначили співрозмовники видань, ці карти мають велике значення для розмови українського лідера з американським президентом.

До цього журналісти BBC побачили предмети, схожі на мапи в української делегації, яка прибула до Білого дому на зустріч із президентом Трампом.



Журналісти побачили мапи в української делегації перед входом у Білий дім / Фото BBC

