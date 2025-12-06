США сообщили Европе две новости: одна – хорошая об Украине, другая – плохая о НАТО, – СМИ

США обещают увеличить поставки оружия Украине перед Рождеством. В то же время для Европы есть и неутешительная новость. Вашингтон больше не хочет быть основным гарантом ее безопасности.

Администрация Трампа на закрытых встречах сообщила европейским союзникам, что после 2027 года США больше не будут основной силой НАТО. Ответственность за оборону Альянса ляжет на плечи Европы, передает 24 Канал со ссылкой на Kyiv Post.

Смотрите также Что будет с ордером на арест Путина, если война закончится по плану Трампа: в Гааге ответили

Как США оставляют лидерство в НАТО?

Европейским столицам дали четкий сигнал: никаких неожиданностей не будет. Пентагон уже предупреждал, что планирует уменьшить свою роль в обороне НАТО, но теперь это прозвучало как жесткий ультиматум.

США заявили, что если Европа до 2027 года не создаст структуру НАТО, которой она будет управлять сама, Вашингтон готов отойти от ключевых процессов планирования – в частности от модели сил НАТО (NFM) и процесса оборонного планирования (NDPP).

Пока американские представители участвуют в этих процессах, но только для того, чтобы передать ответственность Европе.

После 2027 года, Европе придется "разбираться самой", без автоматической поддержки США.

Администрация Трампа не планирует пока менять количество американских войск в Европе, но Пентагон сократит число высокопоставленных американских офицеров в командной структуре НАТО. Часть этих должностей передадут европейцам.

В то же время одна ключевая роль останется за США – Верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе. Это сохраняет основной элемент военной структуры Альянса.

Один западный чиновник так описал политику Вашингтона: "Это не выход США из НАТО. Но это – конец старой модели Альянса".

Что будет с оружием для Украины?

Несмотря на стратегический разворот, американские чиновники отметили, что поставки оружия Украине продолжаются и ожидается их увеличение до Рождества.

Это означает, что Вашингтон намерен обеспечивать Киев вооружением, даже пересматривая внутренний баланс сил НАТО.

Какой теперь является новая стратегия нацбезопасности США?