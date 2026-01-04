Так США воюют или нет: Рубио сказал, что дальше будет с Венесуэлой

Государственный секретарь США ответил, как дальше будут развиваться события в Венесуэле. В частности, его спросили, продолжат ли США бить по лодкам и означает ли американская операция, что США находятся в состоянии войны с Венесуэлой.

Детали заявления передает 24 Канал со ссылкой на NBC.

Что будет с Венесуэлой дальше?

По словам Рубио, до сих пор есть проблемы, которые нужно решить.

"Все проблемы, которые мы имели с Мадуро, когда Мадуро был у власти. Мы все еще имеем эти проблемы, которые нужно решить. Мы дадим людям возможность решить эти вызовы и проблемы. Пока они не решат их, они будут продолжать сталкиваться с нефтяной блокадой", – объяснил он.

А еще госсекретарь пообещал, что венесуэльцы продолжат сталкиваться с давлением со стороны Соединенных Штатов.

"Мы будем продолжать преследовать лодки с наркотиками, если они попытаются сбежать в Соединенные Штаты. Мы продолжим задерживать суда, на которые наложены санкции по решению суда. Мы продолжим это делать, а также, возможно, другие меры, пока не будут решены вопросы, которые, по нашему мнению, требуют решения", – высказался чиновник.

Однако он сказал, что Америка не воюет с Венесуэлой.

Это не война. Мы ведем войну против организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, а не против Венесуэлы,

– сказал Рубио.

Интересно! Накануне Трамп заявил: "Мы будем управлять страной до тех пор, пока не сможем обеспечить безопасный, надлежащий и благоразумный переход". Но не сказал, как именно США будут управлять Венесуэлой – Вашингтон провел военную операцию, но сейчас на территории Венесуэлы нет американских войск.



По крайней мере, так сказал председатель Объединенного комитета начальников штабов США. В то же время он заявил, что в регионе "в состоянии высокой готовности" находятся 15 тысяч военнослужащих на суше в соседних странах и на десятке военных кораблей в Карибском бассейне.

Также Рубио намекнул, что войск не будет, если вице-президент Венесуэлы "сделает то, что мы хотим". В частности, через страну не должен проходить транзит наркотиков из Колумбии. Еще там не должны работать китайские и кубинские разведывательные структуры. Присутствие Ирана, России, "Хезболлы" тоже недопустимо.

Но венесуэльской нефти Америка якобы не хочет – мол, хватает своих ресурсов.