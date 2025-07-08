The Economist объяснило, почему Трамп на самом деле возобновил помощь Украине

Внезапное решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия вовсе не означает, что он изменил свою стратегию и стал сторонником Киева. Это скорее тактическая уступка, призванная избежать полного поражения Украины.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Economist.

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Как в издании прокомментировали остановку поддержки Украины

В издании отметили, что решение США в начале июля приостановить поставки оружия стало неожиданностью как для Украины, так и для европейских союзников. Однако уже 7 июля Трамп резко изменил позицию, заявив, что Украина должна иметь возможность защищаться. Вскоре после этого и Пентагон подтвердил, что направит "дополнительное оборонительное оружие".

В материале также назвали "дезинформацией" объяснения Пентагона о том, что остановка поставок оружия обусловлена якобы необходимостью пересмотра запасов.

Да, дефицит средств ПВО есть, однако оружие для Украины поступает с производственных линий подрядчиков, а не со складов армии США. Израиль, например, продолжал получать вооружение без перебоев даже во время войны с Ираном,

– говорится в статье.

По мнению авторов материала, отменив решение Пентагона, Трамп унизил Пентагон, и это изменение позиции президента США свидетельствует, что "даже ближайшие соратники не могут предвидеть резкие повороты Трампа".

В то же время в издании отметили, что этот шаг является победой здравого смысла, ведь в последнее время Украина переживает самые интенсивные обстрелы с начала российского полномасштабного вторжения. Остановить американскую поддержку в этой ситуации – стало бы фактически разрешением агрессору безнаказанно делать все, что ему захочется.

О чем свидетельствует резкий поворот Трампа в отношении Украины

В издании предостерегают, что не стоит думать, что Трамп вдруг стал сторонником Украины. Возобновление поставок скорее означает возвращение к предыдущему состоянию, когда помощь, одобренная еще администрацией Байдена, постепенно сворачивалась.

Сам же Трамп пока не сделал ни одного заявления о намерении помогать Украине.

Десятки миллиардов долларов помощи, утверждены Конгрессом в прошлом году, до сих пор не выделены. Новых средств Конгресс также не предусмотрел. В "большом прекрасном" налогово-бюджетном законе, подписанном Трампом, денег для Украины нет. Даже те небольшие суммы, что были в базовом бюджете Пентагона, планируют сократить еще больше в проекте на 2026 год,

– отмечается в материале.

Впрочем, по мнению издания, Трамп начал осознавать, что глава Кремля Владимир Путин просто манипулирует им. Американский лидер не готов инвестировать больше средств в победу Украины, но не хочет допустить ее поражения во время собственного президентского срока.

Вероятно, Трамп понимает, что падение Украины станет для США геополитической катастрофой, еще худшей, чем вывод войск из Афганистана в 2021 году.