Могут ли новые санкции США заставить Путина закончить войну: NYT рассмотрело вероятные варианты

США ввели новые санкции против нефтяной промышленности России. Такие ограничения нанесли один из самых больших ударов по усилиям Владимира Путина убедить Вашингтон заставить Украину капитулировать.

Эти санкции стали самой большой карательной мерой, принятой президентом Дональдом Трампом против России с момента его возвращения в Белый дом. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

Как санкции могут повлиять на Россию?

Санкции США вряд ли поспособствуют изменению военных целей России, считают аналитики. Основательница компании по политическому анализу R.Politik Татьяна Становая отмечает, что компании России уже давно готовятся к осложнениям.

По ее словам, Владимир Путин до сих пор готов к большим затратам для достижения целей, потому что для него война против Украины остается экзистенциальной, В то же время Дональд Трамп снова может изменить свое мнение.

По данным NYT, нефть и газ обеспечивают около четверти российского бюджета, а отрасль уже под давлением из-за ударов Украины. Несмотря на это, российские эксперты утверждают, что новые санкции США существенно не повлияют.

Аналитики говорят, что Россия обходит ограничения, используя теневой флот из сотен старых кораблей, не застрахованных западными компаниями. Также операции проводят через посредников в третьих странах.

А поскольку на Россию приходится около 9 % мировых продаж нефти, любые ограничения на ее экспорт приведут к сокращению поставок и росту цен, что создаст стимулы для дальнейшего обхода санкций,

– говорится в статье.

NYT отмечает, что в конце своего срока администрация бывшего американского президента Джо Байдена уже вводила подобные санкции против "Сургутнефтегаза" и "Газпромнефти", но их эффект был ограниченным.

Эксперт по энергетике в Фонде Карнеги за международный мир Сергей Вакуленко считает, что в основном это из-за слабого выполнения санкций уже во времена Трампа. Но экономика России все же сталкивается с проблемами.

Как свидетельствовали предыдущие прогнозы, доходы России от нефти и газа в этом году сократятся до около 100 миллиардов долларов с почти 135 миллиардов долларов в 2024 году, в основном именно из-за снижения цены на нефть.

А усилия российского центрального банка по сдерживанию инфляции путем повышения ставок остановили военный бум, снизив темпы роста экономики до около 1% по сравнению с более 4% в 2023 и 2024 годах.

Что этому предшествовало?