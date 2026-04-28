Справится ли НАТО без США: честный ответ адмирала Альянса

США постоянно делают громкие заявления о том, что выйдут из НАТО или по крайней мере уменьшат свою вовлеченность в дела Альянса. Но следует отделять слова Трампа от реальных дел.

Вряд ли Америка отойдет от всех обязательств перед НАТО. Об этом в интервью заявил адмирал Джузеппе Каво Драгоне, высший военный чиновник Альянса.

Читайте также Россия хочет вернуть "границы СССР", и угроза есть не только для Балтии, – адмирал Драгоне из НАТО

Могут ли США выйти из НАТО и вообще сможет ли НАТО существовать без Америки?

Адмирал ответил журналистам, как могут разворачиваться события в случае стратегического разворота США – будет ли Альянс жизнеспособным под руководством Европы.

Я не думаю, что произойдет масштабный отход Соединенных Штатов от обязательств перед НАТО. Но я считаю, что Европе необходимо взять на себя ответственность, и мы начинаем это делать благодаря серьезным инвестиционным обязательствам, принятым в Гааге в прошлом году. Первые результаты мы увидим на следующем саммите в Анкаре,

– ответил Драгоне.

Справка. Следующий саммит НАТО состоится 7 – 8 июля в Анкаре. Владимир Зеленский заявил, что Украина будет представлена, но о деталях не сообщил.

Он сказал, что европейская часть НАТО должна сосредоточиться на задачах по развитию потенциала:

на закупках систем ПВО;

разведке, наблюдении и рекогносцировке;

совершенствовании средств радиоэлектронной борьбы;

внедрении инноваций, в частности интеграции ИИ;

развитии беспилотной компоненты;

массовой подготовке солдат, которую страны-члены будут обеспечивать для НАТО.

Распространенную СМИ информацию о том, что в Америке составили список "хороших и плохих" членов НАТО адмирал прокомментировал сдержанно. Мол, следует посмотреть, что последует за этими заявлениями. Вероятности масштабной переброски американских сил в "хорошие" стране и оголения границ в "плохих" Драгоне не видит.

Нападет ли Россия на НАТО?

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в разговоре с 24 Каналом заявил: Россия может нанести гибридную атаку по Европе "хоть завтра". На это у оккупантов достаточно сил и средств, а Европа медленно внедряет беспилотные технологии. Но колонны танков, которые пересекают границу, ждать не стоит – у россиян нет столько людей и техники.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман, в свою очередь, предположил, что теоретически россияне могут напасть. Об этом он сказал 24 Каналу. Но, опять же, если это и произойдет, это будет ограниченная операция. Какие-то локальные акции возможны на одном из островов в Балтийском море или в эстонской Нарве.

Вступит ли Украина в НАТО?

27 апреля европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что членство Украины в НАТО пока невозможно. А вступление в ЕС он назвал сложным и длительным процессом.

В то же время есть другие сценарии.

Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями стран – членов Европейского Союза, которые этого желают,

– сказал Кубилюс.

Интересно! По меньшей мере 10 стран НАТО планируют запустить так называемый оборонный банк. Оттуда должны брать средства для перевооружения стран в Северной Европе на фоне угрозы со стороны России. Но пока это только планы.

А вот посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время интервью связал безопасность Украины со вступлением в союз безопасности. Правда, он не озвучил, имел ли в виду НАТО.