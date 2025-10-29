США уменьшают контингент в Румынии, Болгарии, Словакии и Венгрии

Соединенные Штаты планируют вывести около 800 своих военных из Румынии. Также контингент сократят в Болгарии, Словакии и Венгрии.

По словам источников, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на румынский портал G4Media, "Европейскую правду" і Reuters.

Что известно о выводе американских войск с восточных Балкан?

Решение принял Белый дом и оно вступает в силу сразу, хотя теоретически Конгресс еще может его изменить. Министерство обороны Румынии подтвердило информацию.

Министерство национальной обороны было проинформировано о сокращении части американских войск, развернутых на восточном фланге НАТО, в рамках процесса переоценки глобальной позиции вооруженных сил США,

– говорится в заявлении.

В Минобороны страны отметили, что знали об этом решении заранее. Во внимание принимали то, что "НАТО усилил свое присутствие и деятельность на восточном фланге, что позволяет Соединенным Штатам скорректировать свою военную позицию в регионе".

Решение США заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО. В то же время около 1000 американских военнослужащих останутся развернутыми на территории Румынии.

В Румынии американские военные базируются на объектах имени Михаила Когелничану, Девеселу и Кимпиа-Турзий. Пока не уточняется, на какой из баз состоится сокращение. Всего в стране находится около тысячи американских военных.

Румынское издание добавляет, что решение охватывает четыре страны, однако не предоставляет деталей относительно временных рамок, объемов или специфики сокращения в других странах и сосредотачивается преимущественно на ситуации в Румынии.

В Польше же министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что США не будут сокращать контингент в Польше, по крайней мере такого сообщения Варшава, в отличие от других 4 правительств стран, не получала.

В НАТО прокомментировали заявление Минобороны Румынии, указав, что "корректировка в размещении войск США не является чем-то необычным". Там отметили, что сейчас, несмотря на эти корректировки, количество войск США в Европе является большей, чем в течение многих лет.

НАТО и власти США поддерживают тесный контакт относительно нашей общей позиции – чтобы обеспечить сохранение НАТО мощного потенциала сдерживания и обороны, и власти США заранее проинформировали НАТО об этой корректировке,

– подчеркнул неназванный чиновник.

