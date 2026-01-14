СМИ пишут, что США выводят часть войск с баз на Ближнем Востоке: что это может означать

14 января стало известно, что США выводят часть военных с баз на Ближнем Востоке. Перед этим Тегеран предупредил, что нанесет ответный удар по американским войскам, если Вашингтон осуществит атаку на Иран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Шах и мат: почему в Иране снова хотят вернуть монархию и скандируют имя принца Резы Кира Пахлави

Что известно о выводе войск США на Ближнем Востоке?

Американский чиновник анонимно сообщил о выводе части войск с ключевых баз в регионе в качестве "меры предосторожности" на фоне обострения региональной напряженности.

Это также подтвердил Катар, передает Euronews. Там заявили, что эти меры принимаются в рамках более широких усилий по реагированию на развитие региональной ситуации.

"Мы знаем, что любая эскалация будет иметь катастрофические последствия в регионе и за его пределами", – заявил представитель Министерства иностранных дел Маджед Аль Ансари, добавив, что Катар продолжает вести переговоры с региональными партнерами для поиска дипломатического решения.

В то же время в Reuters отметили, что пока нет никаких признаков немедленности по выводу войск, как это было за несколько часов до иранского ракетного удара в 2025 году.

Впрочем, двое европейских чиновников заявили, что военное вмешательство США в события, происходящих в Иране, выглядит вполне вероятным.

Другие новости о ситуации в Иране