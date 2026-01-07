США захватили 2 российских нефтяных танкера, связанных с Венесуэлой

В американской армии подтвердили, что задержали 2 танкера, которые шли под флагами России и связаны с Венесуэлой. Речь идет о кораблях Marinera и Sophia.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Смотрите также Сказали "нет" вражеской нефти: СБУ впервые признала атаки на "теневой флот" России

Что известно о захвате США танкеров Marinera и Sophia?

Кристи Ноэм написала, что 7 января Береговая охрана армии США провела 2 тщательно скоординированные операции, последовательно осуществив высадку на 2 танкера теневого флота: один в Северной Атлантике, а другой – в международных водах вблизи Карибского бассейна.

Оба судна – моторный танкер Marinera (Bella) I и моторный танкер Sophia – или в последний раз швартовались в Венесуэле, или направлялись к ней,

– отметила глава Министерства внутренней безопасности США.

Она также отметила, что сама высадка на борт обоих кораблей продолжалась в течение нескольких часов.

Ноэм заметила, что моторный танкер Marinera (Bella) I, уже неделями пытается избежать попадания под контроль Береговой охраны армии США, меняя для этого флаг и название на корпусе.

"Героический экипаж USCGC Munro преследовал это судно в открытом море. Мировые преступники предупреждены. Вы можете бежать, но не спрятаться. Мы никогда не уступим своей миссии защищать американский народ и прекращать финансирование наркотерроризма, где бы мы его не находили, и точка", – написала Кристи Ноэм.

Также американский министр показала, как американские военные захватывали судна Marinera (Bella) I и Sophia.

Как проходила операция США по захвату нефтяных танкеров Marinera (Bella) I и Sophia / Видео с аккаунта Кристи Ноэм в соцсети Х

Захват танкера Marinera (Bella) I подтвердило также и Европейское командование ВС США. Там отметили, что судно было задержано за нарушение американских санкций.

Охота на судно, которое перевозит подсанкционную иранскую или венесуэльскую нефть, продолжалась около 2 недель.

С начала американской операции Bella I, который принадлежал к теневому флоту Венесуэлы, но ходил под флагом Панамы, сменил флаг на российский. Судно также стало называться Marinera.

Журналист Fox News Лукас Томлинсон, в свою очередь, сообщил, что американские войска вышли на борт этого санкционированного нефтяного танкера между Исландией и Британскими островами еще до того, как туда успели прибыть российские военные корабли и подводная лодка.

Глава Пентагона Пит Гегсет отметил, что задержание судна Marinera (Bella) I в Северной Атлантике связано с блокадой перевозок венесуэльской нефти.