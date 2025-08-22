США запретили передавать союзникам из альянса "Пять глаз" разведданные. Они касаются мирных переговоров между Россией и Украиной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

Смотрите также Обложка любимой газеты Трампа призвала его давить на Путина

Почему США прекращает обмен разведданными?

CBS News, со ссылкой на анонимные источники, пишет, что США прекратили делиться с членами разведывательного альянса "Пять глаз" разведданными о переговорах между Россией и Украиной. Отметим, что в альянс входят США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Как говорится в материале, директор национальной разведки США Тулси Габбард несколько недель назад выдала директиву, которая приказывает разведывательному сообществу Соединенных Штатов не передавать всю информацию о переговорах партнерам-разведчикам.

Меморандум, датированный 20 июля, классифицирует все анализы и данные о переговорах как "NOFORN". То есть запрещает передавать их другим странам или иностранным гражданам. Единственную информацию, которую можно распространять, это та что уже была обнародована.

Как пишет СМИ, документ не запрещает обмен дипломатической информацией, собранной другими способами. Также не запрещены для передачи военно-оперативные данные, не связанные с переговорами, которые США передают украинской стороне.

Сэм Виноград из CBS News добавляет, что данные альянса часто помогают Соединенным Штатам в комплексных оценках, в частности по России. Такие оценки возможны благодаря доступу партнеров к другим источникам разведки.

Закрытие доступа к оценкам разведданных для наших самых надежных партнеров может оказать негативное влияние на обмен критически важной информации,

– сказала она.

Недавние заявления о переговорах: что известно?