США заборонили передавати союзникам з альянсу "П'ять очей" розвіддані. Вони стосуються мирних переговорів між Росією та Україною.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CBS News.

Дивіться також Обкладинка улюбленої газети Трампа закликала його тиснути на Путіна

Чому США припиняє обмін розвідданими?

CBS News, з посиланням на анонімні джерела, пише, що США припинили ділитися з членами розвідувального альянсу "П'ять очей" розвідданими щодо переговорів між Росією та Україною. Зазначимо, що до альянсу входять США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія.

Як йдеться у матеріалі, директорка національної розвідки США Тулсі Габбард кілька тижнів тому видала директиву, яка наказує розвідувальній спільноті Сполучених Штатів не передавати всю інформацію про переговори партнерам-розвідникам.

Меморандум, датований 20 липня, класифікує всі аналізи та дані про переговори як "NOFORN". Тобто забороняє передавати їх іншим країнам або іноземним громадянам. Єдину інформацію, яку можна поширювати, це та що вже була оприлюднена.

Як пише ЗМІ, документ не забороняє обмін дипломатичною інформацією, зібраною іншими способами. Також не заборонені для передачі військово-оперативні дані, не пов'язані з переговорами, які США передають українській стороні.

Сем Виноград з CBS News додає, що дані альянсу часто допомагають Сполученим Штатам у комплексних оцінках, зокрема щодо Росії. Такі оцінки можливі завдяки доступу партнерів до інших джерел розвідки.

Закриття доступу до оцінок розвідданих для наших найнадійніших партнерів може мати негативний вплив на обмін критично важливої інформації,

– сказала вона.

Нещодавні заяви про переговори: що відомо?