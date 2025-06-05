Трамп заявил, что "очень разочарован" Илоном Маском: тот в ответ обвиняет его в Х
- Дональд Трамп выразил свое разочарование Илоном Маском из-за его критики республиканского законопроекта о налогах и расходах.
- Илон Маск ответил на это насмешками в соцсети Х, утверждая, что Дональд Трамп не победил бы на выборах президента без его участия.
Американский президент Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно покинул свой пост в Белом доме и выступил с критикой законопроекта республиканцев о налогах и расходах.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В свою очередь сам Илон Маск в ответ начал подшучивать над президентом США в соцсети Х, публикуя старые сообщения Трампа и заявляя, что тот не победил бы без его участия на выборах.
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Что заявили Трамп и Маск
Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Овальном кабинете в четверг, 5 июня, после скандала с законопроектом заявил, что у него с Илоном Маском были "прекрасные отношения", и он не знает, будут ли они еще такими когда-то снова.
Он говорил обо мне прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему,
– сказал Трамп.
"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, вплоть до самого его ухода", – заявил президент США. В ответ Илон Маск на своей странице в Х назвал это заявление Трампа ложью.
По его словам, соответствующий документ ему якобы ни разу не показывали, а приняли закон "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать". Также он отметился другими громкими обвинениями.
Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате... Какая неблагодарность,
– написал миллиардер.
Ответ Маска на обвинения Трампа / Скриншоты 24 Канала
Заметим, что котировки Tesla с начала торгов в четверг, 5 июня, обвалились почти на 9% на фоне публичного спора между Трампом и Маском.
Напомним, WSJ ранее сообщало, что высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не доволен решением Маска раскритиковать законопроект, а его советники "были застигнуты врасплох" такой выходкой.