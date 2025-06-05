Трамп заявил, что "очень разочарован" Илоном Маском: тот в ответ обвиняет его в Х

Американский президент Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" миллиардером Илоном Маском, который недавно покинул свой пост в Белом доме и выступил с критикой законопроекта республиканцев о налогах и расходах.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. В свою очередь сам Илон Маск в ответ начал подшучивать над президентом США в соцсети Х, публикуя старые сообщения Трампа и заявляя, что тот не победил бы без его участия на выборах.

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Что заявили Трамп и Маск

Дональд Трамп во время разговора с журналистами в Овальном кабинете в четверг, 5 июня, после скандала с законопроектом заявил, что у него с Илоном Маском были "прекрасные отношения", и он не знает, будут ли они еще такими когда-то снова.

Он говорил обо мне прекрасные вещи и не говорил плохого, но я уверен, что это может произойти в следующий раз. Но я очень разочарован в Илоне. Я много помогал ему,

– сказал Трамп.

"Он знал каждый аспект этого законопроекта. Он знал его лучше, чем почти кто-либо, и у него никогда не было проблем, вплоть до самого его ухода", – заявил президент США. В ответ Илон Маск на своей странице в Х назвал это заявление Трампа ложью.

По его словам, соответствующий документ ему якобы ни разу не показывали, а приняли закон "посреди ночи так быстро, что почти никто в Конгрессе не смог его даже прочитать". Также он отметился другими громкими обвинениями.

Без меня Трамп проиграл бы выборы, демократы контролировали бы Палату представителей, а республиканцы имели бы 51 голос против 49 в Сенате... Какая неблагодарность,

– написал миллиардер.

Ответ Маска на обвинения Трампа / Скриншоты 24 Канала

Заметим, что котировки Tesla с начала торгов в четверг, 5 июня, обвалились почти на 9% на фоне публичного спора между Трампом и Маском.

Напомним, WSJ ранее сообщало, что высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что Трамп не доволен решением Маска раскритиковать законопроект, а его советники "были застигнуты врасплох" такой выходкой.