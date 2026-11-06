Путин все ближе к проверке статьи 5 НАТО: президент Литвы предупредил об угрозе

Россия продолжает провокации против европейских стран, пытаясь проверить их готовность к ответным мерам. Президент Литвы Гитанас Науседа предупредил, что такие действия могут привести к гораздо более опасному противостоянию.

Об этом президент Литвы заявил в интервью немецкому изданию Die Welt, которое цитирует Onet.

Как Россия проверяет готовность НАТО к ответным действиям?

Владимир Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5 НАТО, которая предусматривает коллективную оборону союзников в случае вооруженного нападения.

По словам Науседы, Литва получила разведывательную информацию о возможных российских провокациях. В связи с этим страна, как и Польша, усилила меры безопасности на границе с Калининградской областью России.

Президент Литвы подчеркнул, что последние инциденты являются частью гораздо более широкой картины гибридной войны России против Европы.

Речь идет о нелегальной миграции, воздушных шарах, нарушающих воздушное пространство Литвы, а также о беспилотниках, прилетающих со стороны Украины или России.

Россияне хотят проверить, отреагируем ли мы или нет. Путин все ближе подходит к испытанию статьи 5, то есть обязательства НАТО оказать помощь союзнику, подвергшемуся нападению,

– заявил Науседа.

Он отметил, что иногда сложно определить грань между гибридными операциями и непосредственными военными действиями. По его словам, такие инциденты могут привести к человеческим жертвам.

Какие проблемы в сфере обороны выявили в Литве?

Науседа привел пример недавнего инцидента с беспилотником, который врезался в дерево и взорвался.

По словам президента, Литве повезло, что в момент взрыва рядом никого не было.

В то же время этот случай продемонстрировал пробелы в противовоздушной обороне страны.

В связи с этим Литва ускоряет закупку оборонных систем, прежде всего средств противодействия беспилотникам, а также оборудования для разведки и наблюдения.

Науседа отметил, что у страны есть амбициозные планы по укреплению обороны. По его прогнозу, во второй половине 2027 года Литва будет значительно лучше подготовлена к подобным угрозам.

Ранее польские спецслужбы на участке границы возле Калининградской области уже пресекли попытки провокации группы подозрительных лиц с фонарями.